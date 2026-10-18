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נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו

רגעי אימה בכנסייה באקוודור: שיקוץ שהיה תלוי על הקיר השתחרר ופגע בכומר בעת שניהל את התפילה. האירוע תועד בשידור חי (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
4
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אסון בכנסייה באקוודור: הכומר פטריסיו אלפרדו סאנצ'ס מולינארי נהרג לאחר ששיקוץ עץ גדול השתחרר מהקיר ונפל עליו. האירוע הקשה התרחש לעיני המתפללים בכנסייה ותועד בשידור חי, כך לפי דיווח באתר החדשות הצ'יליאני T13.

התאונה התרחשה בשעות אחר הצהריים של יום שבת, 17 באוקטובר, בכנסיית פרפטואו סוקורו. השיקוץ ניתק ממקומו ופגע ישירות בכומר, בזמן שהטקס נערך מול המתפללים ובמקביל הועבר בשידור חי לצופים מרחוק.

נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו
נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו (צילום: רשתות חברתיות)

למרות הניסיונות להציל את חייו, הכומר מת מפצעיו. הארכידיוקסיה של גואיאקיל אישרה את מותו בהודעה שפרסמה.

האסון הותיר את המתפללים ואת הצופים שנחשפו לתיעוד בהלם. בשלב זה לא נמסר מה גרם לשיקוץ להשתחרר מהקיר, ולא ידוע אם התגלו קודם לכן ליקויים במתקן או אם התקבלו התרעות בנוגע לבטיחותו.
נצרותאקוודורצלבכומרכנסיות

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