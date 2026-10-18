אסון בכנסייה באקוודור: הכומר פטריסיו אלפרדו סאנצ'ס מולינארי נהרג לאחר ששיקוץ עץ גדול השתחרר מהקיר ונפל עליו. האירוע הקשה התרחש לעיני המתפללים בכנסייה ותועד בשידור חי, כך לפי דיווח באתר החדשות הצ'יליאני T13.

התאונה התרחשה בשעות אחר הצהריים של יום שבת, 17 באוקטובר, בכנסיית פרפטואו סוקורו. השיקוץ ניתק ממקומו ופגע ישירות בכומר, בזמן שהטקס נערך מול המתפללים ובמקביל הועבר בשידור חי לצופים מרחוק.

נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:05 נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו ( צילום: רשתות חברתיות )

למרות הניסיונות להציל את חייו, הכומר מת מפצעיו. הארכידיוקסיה של גואיאקיל אישרה את מותו בהודעה שפרסמה.

האסון הותיר את המתפללים ואת הצופים שנחשפו לתיעוד בהלם. בשלב זה לא נמסר מה גרם לשיקוץ להשתחרר מהקיר, ולא ידוע אם התגלו קודם לכן ליקויים במתקן או אם התקבלו התרעות בנוגע לבטיחותו.