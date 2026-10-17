במוצאי שבת (17 באוקטובר) עליתי לשידור חי ברשת ושוחחתי בערבית עם גבר מוסלמי מסוריה. מה שהתחיל כשיחה רגילה הפך מהר מאוד לשיחה מלאה בשנאה ובאיומים קשים נגד מדינת ישראל והעם היהודי.

כבר בתחילת השיחה הוא שאל אותי: ״אתה יודע מה המשקה האהוב עליי?״ כששאלתי אותו מה, הוא ענה בלי להתבייש: ״דם של יהודים״.

וזה ממש לא נגמר שם. בהמשך השיחה הוא התחיל לאיים על ישראל ואמר לי: ״תקשיב, אתה יודע, אני יודע וכולם יודעים שהמלחמה שלנו איתכם מתקרבת״.

כששאלתי אותו אם הם מתכננים לבצע בישראל טבח כמו בשבעה באוקטובר, הוא הכחיש. אבל בהמשך השיחה הוא כבר איים בצורה מפורשת: ״אם הייתי יכול להיכנס עכשיו לישראל, אני ועוד אחד איתי היינו הופכים את ישראל מלמעלה למטה, היינו הופכים אתכם לאפר״.

"אני שונא את איראן"

אבל כאן מגיע החלק המעניין. במהלך השיחה התברר שהאיש בכלל שונא את חמאס, ולא בגלל הטבח בשבעה באוקטובר, אלא בגלל הקשרים של ארגון הטרור עם איראן.

״אני שונא את איראן, אני שונא את השיעים״, הוא אמר לי. כשדיברנו על חיסולו של מזכ״ל חיזבאללה חסן נסראללה, הוא דווקא שמח ואמר: ״אתה יודע מה עשיתי כשהרגתם את חסן נסראללה? חילקתי ממתקים״.

בהמשך הוא גם סיפר לי שבסמוך לבית דודו בלבנון מתגורר בכיר בחיזבאללה.

בשלב מסוים הוא התחיל להתרברב בכוחם של הלוחמים הסונים ואמר: ״אחד מאיתנו הסונים יכול להילחם נגד מאה מכם״.

כששאלתי אותו מאיפה הביטחון הזה, הוא הסביר: ״אנחנו כבר 14 שנה נלחמים נגד בשאר אל-אסד. אנחנו לא מפחדים מהמוות. כשאחד מאיתנו נכנס לקרב, הוא לא רוצה לנצח, הוא רוצה למות״.

הוא גם המשיך לתאר באכזריות איך לדבריו לוחם סוני מסוגל לדרוך על גרונו של האויב, לקרוע לו את הפה ולהמשיך הלאה.

הודאה בשידור חי

בסיום השיחה היה לי ברור דבר אחד: גם מי ששונא את חמאס, את איראן ואת חיזבאללה, לא בהכרח אוהב את ישראל. האיש הזה שמח כשישראל חיסלה את נסראללה, אבל באותה נשימה דיבר על דם של יהודים ואיים להפוך את ישראל לאפר.

והכי מדהים? את כל הדברים האלה הוא אמר בשידור חי, בשיחה עם ישראלי שמדבר איתו בערבית. בלי להתבייש ובלי לנסות להסתיר את השנאה.