אוחנה במועצת - צילום: הפרלמנט של מועצת אירופה 10 10 0:00 / 1:39 אוחנה במועצת ( צילום: הפרלמנט של מועצת אירופה )

יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, נשא היום (חמישי) נאום תקיף בפני ראשי פרלמנטים ברומא, בדיון במסגרת מועצת אירופה אשר עסק לא אחת בישראל ובסכסוך במזרח התיכון. הנאום התקבל במחיאות כפיים מצד היושבים באולם, ונשיאת האסיפה הפרלמנטרית, פטרה באייר מאוסטריה, הודתה לו בעברית.

כבר בפתח דבריו תקף אוחנה את צביעותן של מדינות ביבשת אירופה המאשימות את ישראל ב״רצח עם״ ואת מניעי מנהיגהן: ״כיום אנו ניצבים בפני משבר חמור של העדר אומץ לב בינלאומי. רבים ממנהיגי העולם מצהירים על חשיבותם של ערכים נעלים, אך ברגע האמת מסתבר שרק מעטים מוכנים להגן עליהם. גרועים מכך, הם אלו המוכנים ביודעין לשקר ולתמוך באופן ציני בתעמולות כזב, על מנת לקנות תמיכה אלקטורלית רגעית ושקט מדומה ברחובותיהם המבעבעים. אוחנה הוסיף ואמר כי: ״כל הנוכחים באולם הזה יודעים את האמת- ישראל אינה מבצעת רצח עם - די עם השקר הנתעב הזה״

( צילום: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת )

בהתייחסו לנסיונות להשכיח ולעוות את אירועי טבח השביעי באוקטובר אמר יו״ר הכנסת כי: בשבוע שעבר ציינו שלוש שנים ל־7 באוקטובר – היום שבו אלפי מחבלים צמאי דם ניפצו את השקט לאורך הגבול שבין רצועת עזה ליישובים הישראליים הסמוכים.

הם יצאו למסע של רצח והשחתת גופות, תוך שהם שורפים בני אדם חיים באכזריות ימי ביניימית. ב־7 באוקטובר, היום הקטלני ביותר ליהודים מאז השואה, לא היה ״נזק אגבי״. אזרחים חפים מפשע – גברים, נשים, ילדים ואפילו תינוקות – לא נקלעו לחילופי אש. הם היו המטרות.

( צילום: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת )

בשיאו של הנאום הניף יו״ר הכנסת אוחנה מול פניהם של ראשי הפרלמנטים עותק מהספר "And Every Single One Was Someone"״ שנוצר על ידי פיל צ׳רנופסקי, ובו 1250 עמודים שבהם מודפסת באותיות זעירות ששה מליון פעמים רק מילה אחת- Jew

"בספר הזה, שהבאתי עמי ושנמצא תמיד על שולחני, אין מילים״, הוסיף אוחנה; "הכרך העבה והכבד הזה מכיל מילה אחת בלבד: יהודי - שישה מיליון פעמים. כל אחד מהם מייצג חיי אדם שלמים. כל שורה מייצגת כיתה מלאה בילדים. כל כמה שורות – בית ספר שלם. כל עמוד – עיירה. כשמחזיקים את הספר העצום הזה כשמרגישים את כובדו, מתחילים להבין את היקף האובדן שנגרם לעם היהודי – כאן, על אדמת אירופה.

( צילום: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת )

( צילום: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת )

כך נראה רצח עם אמיתי!

בהקשר זה הדגיש אוחנה בפני ראשי הפרלמנטים את סיבת הצבתו של הספר על שולחנו המשרדי שבכנסת: "אני מחזיק את הספר הזה על שולחני כדי שלעולם לא אשכח. כדי שהמילים ״לעולם לא עוד״ לא יהיו לסיסמה ריקה מתוכן. וזו גם האחריות שמדינת ישראל נושאת על כתפיה מאז 7 באוקטובר: למנוע רצח עם. להבטיח שציר הרשע, הקורא לרציחתו של כל יהודי, לעולם לא יחזיק שוב בכוח שיאפשר לו לשוב ולנסות לעשות זאת".

בסיכום דבריו קרא אוחנה לראשי הפרלמנטים לשלב כוחות ולהתייצב בצד הנכון של ההיסטוריה: ״המלחמה הזאת רחוקה מלהיות סכסוך מקומי בלבד. זהו עימות עולמי בין ציוויליזציות – מאבק בין כוחות החושך, הקיצוניות והפונדמנטליזם לבין כוחות החירות, החופש והדמוקרטיה. לחלק מהמדינות החברות המיוצגות כאן יש פרק אפל במיוחד בדפי ההיסטוריה.

אני קורא לכם: הפעם, עמדו בצד הנכון של ההיסטוריה – לצדנו״.

לאורך שהותו ברומא מקיים יו״ר הכנסת פגישות צד עם ראשי פרלמנטים ומשלחות רבות, בהן גרמניה, איטליה, אוקראינה, הונגריה, רומניה, ליטא, מונטנגרו, קפריסין וקרואטיה, במטרה לחזק את הקשרים הבין־פרלמנטריים ולהציג את עמדותיה של ישראל.

מועצת אירופה, שנוסדה בשנת 1949, היא ארגון בינלאומי הפועל לקידום זכויות האדם, הדמוקרטיה ושלטון החוק. האסיפה הפרלמנטרית שלה משמשת במה לדיון בין נציגי פרלמנטים לאומיים באתגרים הניצבים בפני הדמוקרטיות.