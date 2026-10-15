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יוצא דופן | צפו

מדהים: השוטרים בדרום הופתעו לגלות למי שייך האופנוע הגנוב שתפסו

לוחמי משמר הגבול דרום זיהו אופנוע חשוד ללא לוחיות רישוי ברהט | הרוכב ניסה להימלט אך נתפס במרדף | בדיקת מספר השלדה העלתה הפתעה מרגשת: האופנוע נגנב תשעה חודשים קודם לכן מאדם שהם הכירו במיוחד | צפו (בארץ)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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(צילום: דוברות המשטרה)

אירוע יוצא דופן של סגירת מעגל התרחש בעיר רהט, כאשר פעילות מבצעית שגרתית של לוחמי משמר הגבול בדרום הארץ הפכה לדרמה אישית שנגעה מקרוב ללבם של אנשי היחידה.

הכל החל כאשר לוחמי מג״ב דרום קיימו פעילות מבצעית ייעודית בעיר רהט, שמטרתה אכיפה וטיפול בתופעת השוהים הבלתי חוקיים המנסים להסתנן ולפעול באזור. במהלך הסיורים והסריקות, זיהו הלוחמים חשוד שהיה בעיצומה של רכיבה על אופנוע, כאשר על גבי כלי הרכב כלל לא מותקנות לוחיות רישוי – דבר שהדליק מיד נורה אדומה והסגיר כי משהו אינו תקין.

הלוחמים סימנו לרוכב החשוד לעצור את כלי הרכב מיד לצורך בדיקה שגרתית. אולם, החשוד בחר להתעלם לחלוטין מן ההוראות המפורשות של כוחות הביטחון, לחץ על המצערת והחל במנוסה פרועה ברחובות רהט בניסיון להימלט מהמקום.

תיעוד וידאו מהאירוע, שמתפרסם בתחילת כתבה זו, חושף את רגעי המרדף: בסרטון נראים הלוחמים מנהלים מעקב צמוד מתוך רכב מבצעי אחר האופנוע הנמלט, כאשר הרוכב נראה מתמרן במהירות בין כלי רכב ובין שדרות עירוניות בניסיון להתחמק מהכוחות.

המנוסה נמשכה זמן קצר בלבד, שכן הלוחמים הנחושים לא הרפו, סגרו על החשוד במהירות ובסיומו של המרדף הצליחו להשתלט עליו, לעצור אותו במקום ולמנוע ממנו להמשיך בבריחתו. בהמשך התיעוד ניתן לראות בבירור את סוף המרדף: החשוד יושב כפוף באחד הרחובות כשהוא מוקף מכל עבריו בלוחמי מג״ב דרוכים וחמושים, כאשר לצדו ניצב האופנוע השחור והמתקדם שנתפס, חסר לוחיות הרישוי.

אלא שהתפנית המדהימה התרחשה לאחר תפיסת החשוד. במסגרת הנהלים והבדיקות השגרתיות של כלים חשודים, החלו הלוחמים לבדוק את מספר השלדה של האופנוע כדי להתחקות אחר עקבותיו ולגלות את מקורו המדויק. הבדיקה העלתה תחילה את החשד הצפוי כי אכן מדובר בכלי רכב גנוב. אלא שבירור עמוק יותר וירידה לפרטים העלו נתון מטלטל: התברר שפחות או יותר תשעה חודשים קודם לכן, אותו אופנוע בדיוק נגנב לאדם אלמוני - שהתברר לתדהמת הלוחמים כחברם הטוב המשרת עמם כתף אל כתף ביחידה, עוד בטרם זה האחרון החל את שירות הקבע שלו במשמר הגבול.

החשוד שנעצר ונלקח לתשאול הועבר להמשך חקירה מאומצת בתחנת המשטרה ברהט המשתייכת למחוז הדרומי של משטרת ישראל. המעגל המרגש הושלם באופן סופי ומרנין הבוקר, כאשר האופנוע האבוד הושב בחזרה לידיו של הלוחם המופתע, לאחר שאותר והוחזר אליו ישירות על ידי חבריו הנאמנים לנשק וליחידה.
גניבת רכברהטמשמר הגבולאופנועים

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