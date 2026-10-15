הכירו את הטריק המדהים שבו הספארי מאכיל את דוב הנמלים | צפו

המטפלים בספארי ברמת גן הכינו לטרמיט, דוב הנמלים של הספארי, ארוחה מיוחדת במינה: שייק מזין המורכב מתפוח עץ, בננה, שיבולת שועל, ביצה קשה, גזר, בשר לב, מעט דבש, מעט מזון כלבים יבש, אדמת כבול ומים. את השייק הכניסו לצינורות פלסטיק מחוברים, שמדמים את המקומות שמהם דוב הנמלים משיג את מזונו בטבע.

באמצעות לשונו הארוכה והדביקה, טרמיט שולף את המזון מתוך הצינורות, בדומה לאופן שבו הוא ניזון מנמלים ומטרמיטים בטבע. זו לא רק ארוחה, אלא העשרה שמעודדת התנהגות טבעית: חיפוש מזון, חקירה, הפעלת החושים ושימוש ביכולות הייחודיות של דוב הנמלים.

"בספארי חשוב לנו לא רק מה בעלי החיים אוכלים, אלא גם איך הם משיגים את המזון שלהם", מסרו מהספארי. פעילות ההעשרה מאפשרת לטרמיט לממש את היכולות הטבעיות שלו ולהישאר פעיל ומעורב בסביבתו.

הספארי ברמת גן מקפיד על רווחת החיות ומספק להן העשרות שונות לאורך כל השנה. בחודשים האחרונים תועדו פעילויות העשרה נוספות, כולל שימפנזים שהגיבו בקולות תקשורת מיוחדים למאוורר חדש שהוכנס למתחם שלהם.