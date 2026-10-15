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העשרה מיוחדת

הכירו את הטריק המדהים שבו הספארי מאכיל את דוב הנמלים | צפו

שייק מזין ייחודי מתפוח, בננה, ביצה ודבש הוכנס לצינורות פלסטיק • דוב הנמלים שולף את המזון בלשונו הדביקה | העשרה שמעודדת התנהגות טבעית (מעניין)

מל
מישאל לוי
כיכר השבת |
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התיעוד מגן החיות
התיעוד מגן החיות (צילום: הספארי)

המטפלים בספארי ברמת גן הכינו לטרמיט, דוב הנמלים של הספארי, ארוחה מיוחדת במינה: שייק מזין המורכב מתפוח עץ, בננה, שיבולת שועל, ביצה קשה, גזר, בשר לב, מעט דבש, מעט מזון כלבים יבש, אדמת כבול ומים. את השייק הכניסו לצינורות פלסטיק מחוברים, שמדמים את המקומות שמהם דוב הנמלים משיג את מזונו בטבע.

באמצעות לשונו הארוכה והדביקה, טרמיט שולף את המזון מתוך הצינורות, בדומה לאופן שבו הוא ניזון מנמלים ומטרמיטים בטבע. זו לא רק ארוחה, אלא העשרה שמעודדת התנהגות טבעית: חיפוש מזון, חקירה, הפעלת החושים ושימוש ביכולות הייחודיות של דוב הנמלים.

"בספארי חשוב לנו לא רק מה בעלי החיים אוכלים, אלא גם איך הם משיגים את המזון שלהם", מסרו מהספארי. פעילות ההעשרה מאפשרת לטרמיט לממש את היכולות הטבעיות שלו ולהישאר פעיל ומעורב בסביבתו.

הספארי ברמת גן מקפיד על רווחת החיות ומספק להן העשרות שונות לאורך כל השנה. בחודשים האחרונים תועדו פעילויות העשרה נוספות, כולל שימפנזים שהגיבו בקולות תקשורת מיוחדים למאוורר חדש שהוכנס למתחם שלהם.

קובוסי המים (צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי)

בנוסף לפעילויות ההעשרה, הספארי ממשיך להתרחב ולקבל דיירים חדשים. לפני מספר שבועים הגיע לספארי נמר פרסי צעיר בשם דני משוודיה, במסגרת תוכנית הרבייה האירופית לשימור תת־המין המצוי בסכנת הכחדה. כמו כן, לפני כחודש נולד בספארי גור קובוס מים זכר עם סימן מיוחד בצורת לב על אפו, שעבר בהצלחה את החודשים הראשונים והרגישים לחייו.
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