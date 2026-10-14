תיעוד קשה ואלים מהאוטובוס: מכה את הפקחית בעוצמה ובורח החוצה

שוטרי מחוז מרכז במשטרת ישראל עצרו תושב נתניה בשנות ה-40 לחייו, בחשד שתקף באלימות קשה פקחית עירונית בעת שהיא מילאה את תפקידה הרשמי בתוך אוטובוס ציבורי בעיר. כך מסרה היום (רביעי) המשטרה.

האירוע החמור, שעורר סערה ציבורית, התפתח כאשר הפקחית ביצעה את עבודתה בתוך האוטובוס.

מצלמת אבטחה שמתעדת את הנעשה בתוך חלל האוטובוס, ומתפרסמת בכתבה זו, חושפת את רגעי התקרית האלימה. בתיעוד ניתן לראות את הפקחית עומדת בכניסה לאוטובוס ליד דלת היציאה הסמוכה לנהג, כאשר החשוד מתקרב אליה ובתוך רגעים ספורים המצב מדרדר לעימות פיזי אלים במיוחד שבו היא מותקת באכזריות אל מול עיני הנוסעים ההומים.

האלימות הישירה שהוצגה במצלמות המחישה את הסכנה היומיומית לה נחשפים פקחים ועובדי ציבור בעת ביצוע שליחותם המקצועית, אירוע שהותיר את הפקחית פצועה ונזקקה לטיפול. תיעוד זה שימש נדבך מרכזי בידי המשטרה לגיבוש התשתית הראייתית נגד התוקף עד למעצרו.

עם קבלת הדיווח הראשוני על אלימות חסרת רסן כלפי עובדת ציבור המבצעת את עבודתה, שוטרי תחנת נתניה פתחו בחקירה מהירה ומאומצת שכללה הפעלת אמצעים טכנולוגיים, איסוף ממצאים קריטיים מזירת האירוע ופעולות מודיעיניות נרחבות במטרה להתחקות אחר זהותו ומקום הימצאו של התוקף.

בעקבות הלחץ המשטרתי המוגבר וההבנה כי המצוד בעקבותיו מתהדק, החליט החשוד להסגיר את עצמו מרצונו לתחנת המשטרה זמן קצר לאחר האירוע, שם הועבר מיד לחקירה רשמית שנועדה למצות עמו את הדין, כאשר החקירה כולה עדיין נמשכת.