האם השכולה קיללה את נתניהו בקניון ותקפה קשות: "רצחת לי הילד"

מעיין שרמן, אמו של סמל רון שרמן הי"ד, שנחטף מבסיסו ב־7 באוקטובר ונהרג כעבור תקופה קצרה בשבי במנהרות החמאס - כתוצאה מנזק היקפי שנגרם על ידי הפצצת צה"ל - תקפה היום (רביעי) קשות את ראש הממשלה נתניהו.

זה קרה בביקורו של נתניהו בקניון בבאר שבע. שרמן עמדה במרחק מספר מטרים מנתניהו וצעקה לעברו "בגללך המחדל, ועדת חקירה ממלכתית עכשיו". בהמשך אמרה "רצחת לי את הילד, מר הפקרה". היא התבטאה במילים נוספות קשות נגד ראש הממשלה.

בהמשך אמרה שרמן: "״הגעתי היום כדי לפגוש את נתניהו, כי 3 שנים שהוא בורח ממני, 3 שנים שהוא מפחד להתקרב אליי. סוף סוף יש לי את ״הכבוד״ לפגוש אותו פנים מול פנים ולהגיד לו מה אני חושבת עליו.

"הוא הפקיר 43 חטופים בשבי, איך הוא הוציא להורג את הבן שלי שהיה שייך למתפ״ש - מתאם פעולות הממשלה בשטחים. רון הבן שלי העביר את מזוודות הדולרים לסינוואר בהוראת נתניהו. איך יכול להיות שאני צריכה לרדוף אחרי נתניהו כדי לדבר איתו? 3 שנים שהוא בורח ממני, היום הוא שמע מה אני חושבת עליו פנים מול פנים".

עוד אמרה: "אנחנו שבועיים בערך לפני הבחירות. התפקיד שלנו עכשיו, גם של המשפחות וגם של כל מי שתומך בנו, לוודא שהחבורה הזאתי תעוף מהחיים שלנו, שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, שאנחנו נוכל סוף סוף לדעת מי אחראי, מי קיבל הודעה מהמצרים, מי קיבל הודעה מהסעודים, את מי הזהירו התצפיתניות, איך יכול להיות שכל העולם ואחותו ידע שהולך להיות טבח, וראש הממשלה וממשלתו לא יודעים.

"הגיע הזמן להעיף את הממשלה הרעה הזאת. אני מאוד מקווה שאחרים יצטרפו אלינו, יצאו מהבית, וילכו להצביע. לי לא היה קל לבוא לפה היום, אבל לפחות הצלחתי להגיד לנתניהו מה אני חושבת עליו. הוא הסתכל לי בעיניים, הוא יודע בדיוק מי אני".