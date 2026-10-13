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חשיפה מבצעית של אגף התקשוב

תשובה לשביעי באוקטובר: צה"ל מטמיע את "נץ" במערך החירום

צעד ענק במוכנות לחירום: צה"ל מטמיע את מערכת ״נץ״ המתקדמת ביותר מ-1,300 כיתות כוננות ברחבי הארץ • הפלטפורמה שפותחה ביחידת ״אלומות״ מחברת עשרות אלפי לוחמים, משטרה וכוחות ביטחון לתמונת מצב אחת בזמן אמת באמצעות AI • כל הפרטים (צבא)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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כוננות
כוננות (צילום: צה"ל)

כחלק ממסקנות והטמעת לקחי תחקיר אירועי השבעה באוקטובר, משלים בימים אלו פריסה חסרת תקדים של פלטפורמת פיקוד ושליטה מתוחכמת: מערכת ״נץ״, שפותחה על ידי יחידת ״אלומות״ שבחטיבת המידע והבינה המלאכותית באגף התקשוב וההגנה בסייבר, הוטמעה כבר ביותר מ-1,300 כיתות כוננות ברחבי המדינה ומחברת עשרות אלפי לוחמים בקו הראשון.

המערכת החדשנית נועדה לנהל אירועי חירום לאומיים ופשיטות פתע בזמן אמת, תוך יצירת סנכרון מלא וחיבור ישיר בין לוחמי כיתות הכוננות האזרחיות לבין כוחות צה״ל, משטרת ישראל ויתר ארגוני הביטחון.

הזנקה בלחיצת כפתור: מנוע AI לניהול הקרב

מערכת "נץ", שהחלה כיוזמה של אנשי מילואים עם פרוץ המלחמה וכעת מובלת על ידי מומחי טכנולוגיה ומבצעים ביחידת "אלומות", מבוססת על תשתיות מידע מתקדמות ואלגוריתמים של בינה מלאכותית.

המערכת מאפשרת הזנקה מיידית ומהירה של הכוחות בשעת אירוע חם, גיבוש תמונת מצב מבצעית אחודה על גבי מפה אחת, וניהול הקרב תוך מניעת ירי דו-צדדי וקיצור דרמטי של סגירת מעגלי האש והסיכול.
צה"לבינה מלאכותיתכיתות כוננות7 באוקטוברשבעה באוקטוברמערכת נץיחידת אלומות

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