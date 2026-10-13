ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) בקו התפר יחד עם שר הביטחון, ראש המל״ל ומפקד פיקוד המרכז.

מפקדי צה״ל, שב״כ ומג״ב הציגו בפני ראש הממשלה את מאמצי ההגנה על יישובי קו התפר ואת מאמצי הסיכול המשמעותיים שנעשים בכפרים יום וליל למעצר מחבלים, החרמת אמצעי לחימה וטיפול בכל איום שיכול להשקף מהם.

במהלך דבריו הזכיר נתניהו את החששות מפני פיגועים ותקיפות מצד אויבי ישראל רגע לפני הבחירות, ואף דיבר על האפשרות של "היפוך קנים" - מצב בו הרשות הפלסטינית החמושה מחליטה לעשות שימוש בנשקה נגד ישראל.

״אני כאן עם שר הביטחון וקציני צה"ל במה שמכונה קו התפר. מאחוריי מחנה הפליטים לשעבר טולכרם. זה היה מבצר טרור. צה"ל נכנס, ניקה אותו בהנחייתנו, עשה עבודה מצוינת, לא רק פה.

שמעתי שיש מישהו בבג"ץ שאומר שצריך להחזיר לכאן את התושבים. אלה לא תושבים, אלה מחבלים. מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו זה צבא ההגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי ממערב לירדן, יהיה פה צבא הגנה לישראל.

צריך להבין, אנחנו דקות מנתניה, דקות מקו החוף. המותניים הצרות של ישראל כבר לא יהיו צרות. אנחנו שומרים מהירדן ועד הים. מדינה שלנו, שליטה שלנו.

מעבר לזה אני רוצה להגיד לכם שיש כאן התרעות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. צה"ל הציג בפניי ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו. תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה.

אנחנו נמשיך לשמור על ביטחון ישראל כאן, בקו התפר, בכל מקום. אנחנו מקימים יישובים כאן, למעלה מ-104, והרבה חוות. אנחנו שומרים על ביטחון מדינת ישראל״, דברי נתניהו.