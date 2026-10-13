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חקירה בהולה

מעצר בזק: החשוד בפריצה לרכב ראש עיריית בני ברק נלכד

רכבו של ראש העירייה נפרץ ומתוכו נגנב טאבלט אישי • בעקבות תלונה דחופה שנפתחה אתמול, פתחו חוקרי ובלשי תחנת בני ברק-רמת גן במצוד מהיר • לפני זמן קצר נעצר החשוד – תושב העיר בן 25 – והועבר לחקירה (בארץ)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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העצור (צילום: משטרה)

עצרה הלילה (בין שני לשלישי) צעיר בן 25 תושב , בחשד לפריצה לרכבו הפרטי של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט וגניבת מכשיר טאבלט מתוכו. ה בוצע בעקבות חקירה מהירה שפתחה משטרת תחנת בני ברק-רמת גן מיד עם קבלת התלונה.

על פי הפרסום, אמש הגיש ראש העיר תלונה במשטרה לאחר שהתגלה כי רכבו נפרץ ומכשיר הטאבלט האישי שלו נגנב. הפריצה התרחשה כאשר הרכב נותר ללא נעילה מחוץ למקווה מכנובקא ברחוב רש"י בעיר.

ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בעקבות פעולות חקירה מהירות ומודיעין ממוקד בשטח, הצליחו בלשי התחנה לאתר את החשוד במעשה וללכוד אותו לפני זמן קצר. החשוד הועבר לתחנת המשטרה לחקירה תחת אזהרה בחשד לפריצה לרכב וגניבה.

ל"כיכר השבת" נודע כי החשוד מוכר למשטרה ובעל עבר בתחום הגניבות. במשטרה פועלים לאתר את הטאבלט הגנוב ובמקביל נבדקות נסיבות המקרה המדויקות.

האירוע מתרחש על רקע תקופה מתוחה עבור ראש העיר זייברט. יממה לפני הפריצה נחשף כי זייברט הגיש תלונה בבית הדין של הגאון רבי יהודה סילמן נגד שני בכירים ב. לטענתו, השניים פעלו להקליט אותו בלשכת ראש העיר ואף ניסו להפלילו.

זייברט הופיע אמש בבית הדין כשהוא מלווה בעורך דינו, והציג את טענותיו בפני הרכב הדיינים. בעקבות הפנייה, בית הדין ביקש מהבכירים להתייצב בפניו ולהשיב לטענות. הפרשה מתרחשת על רקע המתיחות הפוליטית המתמשכת בין זייברט לחסידות גור, שהחלה עוד לפני כניסתו לתפקיד.

בחודשים האחרונים התגברה המתיחות בעקבות סדרת מהלכים פוליטיים, ובכללם הפיצול באגודת ישראל והקמת מפלגת "חומת תורת ישראל" בראשות ח"כ מאיר פרוש ובעלזא.
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