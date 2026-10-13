גבר בן 68 נהרג ביישוב בלאוולט שבמחוז רוקלנד, ניו יורק, סמוך לריכוז החרדי הגדול מונסי וריכוזים יהודים נוספים, לאחר שמשאית טנדר חונה וללא נהג החלה לנוע לאחור ורמסה אותו תחתיה.

התאונה הקטלנית התרחשה ברחוב בראדלי פארקוויי, כאשר בסביבות השעה 8:21 בבוקר יום חמישי התקבל דיווח בהול במוקד המשטרה על תאונה קשה באתר עבודה מקומי. שוטרי סיור שהגיעו במהירות לזירה מצאו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה ולכוד תחת משאית טנדר מסוג פורד. צוותי רפואת חירום ופראמדיקים שהוזעקו למקום ניסו להעניק לו טיפול רפואי, אך פציעותיו היו קשות ביותר ונאלצו לקבוע את מותו בזירה.

השבוע משטרת אורנג'טאון פרסמה פרטים חדשים מתוך התחקיר הראשוני, וממנה עולה כי משאית הטנדר הייתה חונה וללא נהג, כשלפתע, מסיבה שאינה ברורה, החלה לנוע לאחור במורד השטח, פגעה בגבר ורמסה אותו תחתיה.

המשטרה אישרה כי הקורבן הוא גבר בן 68, אך טרם פרסמה באופן רשמי את שמו או את עיסוקו, בעוד דיווחים מקומיים מצביעים על כך שמדובר בעובד נוף וגינון שפעל באותו זמן באתר העבודה.

לזירת האירוע הוזעקו כוחות חילוץ וחקירה רבים, ובהם המחלקה לחקירות פליליות של משרד השריף במחוז רוקלנד, משטרת מדינת ניו יורק, מתנדבי כיבוי האש של בלאוולט, לצד צוותי רפואה משירותי האמבולנסים של דרום אורנג'טאון ופראמדיקים של רוקלנד. בשל העובדה כי התאונה אירעה באתר עבודה, לזירה הגיע גם נציג רשמי של המנהל האמריקאי לבטיחות ובריאות בתעסוקה, במטרה לבחון את נהלי הבטיחות במקום.

צוות חקירת התאונות של משטרת אורנג'טאון ממשיך לבדוק את נסיבות האסון, כאשר הדגש המרכזי בחקירה הוא להבין מדוע הטנדר החל לנוע לאחור ללא נהג. נכון לשלב זה, החוקרים בודקים את כל הכיוונים, ובכלל זה אפשרות של תקלה מכנית, בעיית בלמים, הילוך שלא שולב כראוי או טעות אנוש בעת החניית הרכב, אך טרם פורסמה קביעה רשמית בנושא.

היישוב בלאוולט ממוקם בדרום מחוז רוקלנד, בסמוך לאזורים כמו אורנג'טאון, טאפן ואורנג'בורג, ובמרחק נסיעה קצר בלבד מהריכוזים החרדיים הגדולים והמרכזיים של המחוז – ובהם מונסי, ניו סקוור וספרינג ואלי. בשל הקרבה הגאוגרפית והתנועה הערה של תושבים מהקהילה החרדית בכבישי האזור, הידיעה עוררה הד נרחב בקרב התושבים המקומיים. במקביל, משטרת אורנג'טאון פרסמה פנייה פומבית לציבור ומבקשת מכל מי שהיה באזור בזמן התאונה, צפה בהתרחשות או מחזיק במידע שעשוי לסייע לחקירה, ליצור קשר מיידי עם תחנת המשטרה.