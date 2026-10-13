הסערה סביב מעצרו של החייל החרדי שנעצר על ידי הרשויות ממשיכה להעסיק את בני משפחתו ומכריו. כעת נחשפים היום (שלישי) כאן ב'כיכר השבת' הפרטים המלאים והדרמטיים מאחורי השתלשלות האירועים שהובילו למאסרו בכלא צבאי, והמאמצים הקדחתניים לשחרורו.

החייל, שהתגייס לצה"ל מרצון במסגרת שירות מותאם, שירת במחנה צריפין שם מילא תפקיד משרדי מסודר מדי יום בשעות קבועות. לפני מספר שבועות, לקראת שמחת חתונתו הקרבה, החליט לצאת לחופשה פרטית ונסע יחד עם כלתו לסיני למשך יומיים מבלי לקבל את האישורים הנדרשים לכך ומבלי לדווח על יציאתו מהארץ.

תחילה, הצעיר האמין כי היעדרותו הקצרה תעבור מתחת לרדאר ואיש לא יעלה על כך שנסע. בפועל, הדבר התגלה, והוא הועמד למשפט בפני שופט צבאי, אשר גזר עליו עונש מאסר בפועל בעקבות עריקות והיעדרות בלתי מורשית.

עם מתן פסק הדין, ביקש החייל לרצות את עונשו בכלא 10, אך גורמי הצבא החליטו לשלחו למתקן הכליאה בחנה ענתות. בני משפחתו מעידים כי תנאי הכליאה במקום קשים עבורו מבחינה רוחנית ואישית, ובפרט העובדה כי אינו יכול להתפלל במניין, עניין עליו הקפיד באדיקות לאורך כל ימי חייו.

בשיחות שערך החייל העצור עם בני משפחתו מתוך מתקן הכליאה, הוא שיתף כי הוא מרגיש ש"הוא משתגע ויורד מדעתו", וכי תנאי המאסר מאיימים לפגוע קשות במצבו הנפשי.

בעקבות מצבו הרגיש, בני המשפחה ומקורביו אינם שוקטים על השמרים, ומובילים שורה של מאמצים קדחתניים ופעולות מול גורמים שונים על מנת להביא לשחרורו המהיר מהכלא הצבאי, מתוך מטרה שישוב בהמשך לשירותו המוסדר בצה"ל.

בתגובה לפניית 'כיכר השבת', נמסר מגורם בצה"ל כי "החייל נשפט בגין עריקות חו״ל ונדון לימי מעצר במחנה ענתות כמקובל במקרים דומים, ולא בכלא 10".

באשר לטענות על קשיי דת ותפילה במניין, הבהירו בצבא כי "מדובר במחנה קטן וזמני שבו לא מתקיים מניין קבוע". עם זאת, בצה"ל ציינו כי "מיד עם קבלת פנייתו ובדיקת העניין כמקובל, הוחלט להעבירו עוד היום לכלא 10, שבו ישנם יותר אסירים ומתאפשרת תפילה במניין באופן קבוע".

אנחנו כאן ב'כיכר השבת' נמשיך לעקוב ונעדכן.