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גורשו תוך יממה

נשיאת ארגון אנטי-ישראלי נתפסה מצלמת חיילים בחברון - וגורשה בבושת פנים

שלושה פעילים זרים עוכבו לאחר שצילמו חיילי צה"ל בעמדה ביטחונית • התברר: אחת מהן נשיאת ארגון אנטי-ישראלי ומקדמת BDS | גורשו מישראל תוך 24 שעות (צבא וביטחון)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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רגע העברתם לידי רשות האוכלוסין וההגירה של הפעילים האנטי-ישראלים (צילום: דוברות המשטרה)

שלושה פעילים זרים עוכבו לחקירה אמש (ראשון) לאחר שנתפסו מצלמים בעמדה ביטחונית בחברון. בחקירה התברר כי אחת מהן משמשת נשיאת ארגון אנטי-ישראלי קיצוני ומקדמת פעילות BDS. השלושה הועברו לשימוע ברשות האוכלוסין וההגירה וגורשו ממדינת ישראל.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הפעילים הזרים הגיעו מהצד הפלסטיני לעמדת 'חסם שוטר', עמדת מעבר בין הישוב היהודי לחברון הפלסטינית. חייל צה"ל שפעל במשימות ביטחון שוטפות בעמדה תפס אותם כשהם מצלמים את העמדה ואת החיילים במקום.

בבדיקה שבוצעה במכשירי הצילום נמצאו תמונות נוספות של חיילי צה"ל שהיו במקום במשמרות קודמות. השלושה הועברו לתחנת המשטרה בחברון לחקירה, שם נגבתה עדותו של החייל שפירט את האירוע.

במקביל לחקירה, הועבר דיווח לרשות האוכלוסין וההגירה בצירוף סקירה מודיעינית. מהסקירה עלה כי אחת הזרות המעורבות באירוע היא פעילה אנטי-ישראלית קיצונית ומשמעותית - נשיאת ארגון Agir pour la Palestine, וכן כי היא מקדמת פעילות BDS.

השלושה נחקרו במהלך הלילה בתחנת חברון ובסיום החקירה נכלאו. במהלך היום הועברו לידי רשות האוכלוסין וההגירה לצורך שימוע טרם גירושם. בסיום השימוע הוחלט על הרחקתם ממדינת ישראל במהלך היממה הקרובה, והם הועברו למתקן שהייה עד למעמד הגירוש.

לצד העברת חומרי החקירה והמידע המודיעיני לרשות האוכלוסין, הועבר עדכון במקביל לנציגי הקונסוליה הרלוונטית.

ממשטרת ישראל במחוז ש"י נמסר כי "משטרת ישראל במחוז ש"י תמשיך לפעול בנחישות ותוך הפעלת כלל סמכויותיה ובשיתוף פעולה עם יתר גורמי הביטחון ורשויות אכיפת החוק, בכלל זה רשות האוכלוסין וההגירה, במטרה למנוע ולסכל אירועי חיכוך ואלימות, העלולים להתפתח על רקע הסתה והתססה ולהוביל להפרות סדר".

המקרה מצטרף לשורת אירועים דומים בהם עוכבו פעילים זרים שהגיעו לאזור יהודה ושומרון במטרה ליצור חיכוכים עם כוחות הביטחון וההתיישבות.
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