 דלג לתוכן הראשי
כותרת היום • צפו

משטרה שומעת? תראו אותו משתולל | נשיא העליון מתנצל בפני החרדים • צפו

סערת הטלפונים הכשרים: נשיא העליון מתנצל בפני המגזר החרדי | מחאת הפלג הירושלמי: כאוס ועומסי ענק בבני ברק | בית המשפט קבע: ח"כ עופר כסיף הורשע בתקיפת שוטר | תלמידי ישיבות נעצרו הלילה: צה"ל מגיב לביקורת | בוז ודגלי חיזבאללה: ראש עיריית ניו יורק הותקף בעצרת זיכרון | עשרות הרוגים בתקיפה קטלנית באוקראינה | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי – אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

התנצלות חריגה בצמרת המשפט: יצחק עמית מגיב לסערת "הטלפונים הכשרים" שהסעירה את המגזר – צפו בקטע המלא שעורר את הזעם.

במקביל, הרחובות בבני ברק בוערים: אנשי הפלג הירושלמי חסמו צירים מרכזיים בעקבות פשיטות המשטרה הצבאית ומעצר תלמידי ישיבות, שעות ספורות לאחר שדובר אישר כי עריקים חרדים אכן נעצרו הלילה במבצעים יזומים.

בזירה הפוליטית והמשפטית: בית המשפט המחוזי הרשיע את ח"כ עופר כסיף בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות – צפו בתיעוד המלא של העימות האלים בהר חברון.

מעבר לים: מהומה בניו יורק כשלעצרת זיכרון לטבח הוכנסו דגלי חיזבאללה ותמונות סינוואר בצל תקיפת ראש העיר, ובמזרח אוקראינה – עשרות נהרגו בתקיפה רוסית על תחבורה ציבורית.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
צה"למשטרהבני ברקגיוס חרדיםהפלג הירושלמיעופר כסיףיצחק עמיתיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

עוד בהיום בכיכר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר