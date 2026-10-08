"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
התנצלות חריגה בצמרת המשפט: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מגיב לסערת "הטלפונים הכשרים" שהסעירה את המגזר – צפו בקטע המלא שעורר את הזעם.
במקביל, הרחובות בבני ברק בוערים: אנשי הפלג הירושלמי חסמו צירים מרכזיים בעקבות פשיטות המשטרה הצבאית ומעצר תלמידי ישיבות, שעות ספורות לאחר שדובר צה"ל אישר כי עריקים חרדים אכן נעצרו הלילה במבצעים יזומים.
בזירה הפוליטית והמשפטית: בית המשפט המחוזי הרשיע את ח"כ עופר כסיף בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות – צפו בתיעוד המלא של העימות האלים בהר חברון.
מעבר לים: מהומה בניו יורק כשלעצרת זיכרון לטבח הוכנסו דגלי חיזבאללה ותמונות סינוואר בצל תקיפת ראש העיר, ובמזרח אוקראינה – עשרות נהרגו בתקיפה רוסית על תחבורה ציבורית.