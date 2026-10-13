בחירות תחת אש: נבדקת הארכה ליומיים הצבעה רצופים

בעוד שבועיים בדיוק ייצאו אזרחי ישראל לקלפיות, אך מאחורי הקלעים מתגבשת היערכות חסרת תקדים: ועדת הבחירות המרכזית נערכת לאפשרות של הארכת שעות ההצבעה – ואף לקיום יום בחירות נוסף, אם יהיה בכך צורך. על רקע המצב הביטחוני המיוחד בעורף, הוועדה מחויבת למפות את כלל המרחבים המוגנים ואמצעי הביטחון בכל אזור.

לפי דיווח של העיתונאית לי עייש, ראש דסק הפלילים ב-i24NEWS. הוועדות האזוריות כבר הונחו לוודא מול האחראים על מבני הקלפיות שיש בהם מרחבים מוגנים, הכוונה ברורה ואפשרות להעביר הנחיות למצביעים בזמן אמת. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר: "לוועדה תכניות מגירה לכל תרחיש. בשעה זו שורר מצב מיוחד בעורף ולכן הוועדה מחויבת למפות את כלל המרחבים המוגנים ואמצעי הביטחון בכל אזור".

גם במשטרת ישראל החלו לתרגל בחירות בזמן מלחמה. לפחות תרגיל אחד נערך בתחילת השבוע, בהובלת ראש חטיבת המבצעים ובהשתתפות יו"ר ועדת הבחירות עצמו. התוכנית המבצעית כוללת מיפוי קלפיות, פריסת ניידות, הנחיות לפינוי ציבור וחומרי הצבעה בזמן אזעקה, ושיחות ועידה בין יו"ר הוועדה, הצבא והמשטרה במקרה של הסלמה. המפכ"ל דני לוי צפוי לאשר את התוכניות בימים הקרובים.

על פי החוק, נשיאות ועדת הבחירות רשאית להורות על דחיית פתיחת קלפי, הפסקת הצבעה, חידושה והוספת זמן – עד 24 שעות אחרי השעה הקבועה לסגירה. במקרים קיצוניים יותר נשקלת גם האפשרות של יום הצבעה נוסף, במסגרת תכניות המגירה.