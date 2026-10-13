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מחלוקות רק מול פוליטיקאים

בן גביר: "על רבנים אני לא מדבר; יגידו עליי מה שיגידו, אני מכבד רבנים"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס בריאיון ליחסו לרבנים, והדגיש כי אינו מוכן להתבטא נגד רבנים: "אני מוציא רבנים מהסיפור הזה, הם לא פוליטיקאים. לא אגיד מילה אחת על שום רב" (פוליטי)

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קובי אטינגר
כיכר השבת |
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השר איתמר בן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, , התייחס בריאיון לתוכנית 'שמונה אפס אפס', בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן ברדיו קול ברמה, ליחסו למרנן ורבנן גדולי ישראל. בדבריו הדגיש כי מבחינתו קיים קו ברור בין מחלוקות פוליטיות לבין שמירה על כבודם של רבנים.

בן גביר הדגיש כי הוא מקפיד שלא להתבטא נגד רבנים, גם כאשר נאמרים כלפיו דברים קשים.

"קודם כול, לי יש כלל: על רבנים אני לא מדבר. יגידו עליי מה שיגידו, אני מכבד רבנים. אני מוציא רבנים מהסיפור הזה, הם לא פוליטיקאים", אמר בן גביר.

השר הוסיף: "אני לא אגיד מילה אחת על מרן הראשון לציון, ולא מילה אחת על שום רב. יגידו עליי מה שרוצים, אני לא אגיד".

בדבריו ביקש בן גביר להבחין בין רבנים לבין נבחרי ציבור, והדגיש כי מבחינתו יש לנהל את המחלוקות הפוליטיות מול הפוליטיקאים, תוך שמירה על כבודם של מרנן ורבנן גדולי ישראל.
איתמר בן גביררבניםעוצמה יהודיתבחירות 2026

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