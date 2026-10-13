השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, התייחס בריאיון לתוכנית 'שמונה אפס אפס', בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן ברדיו קול ברמה, ליחסו למרנן ורבנן גדולי ישראל. בדבריו הדגיש כי מבחינתו קיים קו ברור בין מחלוקות פוליטיות לבין שמירה על כבודם של רבנים.

בן גביר הדגיש כי הוא מקפיד שלא להתבטא נגד רבנים, גם כאשר נאמרים כלפיו דברים קשים.

"קודם כול, לי יש כלל: על רבנים אני לא מדבר. יגידו עליי מה שיגידו, אני מכבד רבנים. אני מוציא רבנים מהסיפור הזה, הם לא פוליטיקאים", אמר בן גביר.

השר הוסיף: "אני לא אגיד מילה אחת על מרן הראשון לציון, ולא מילה אחת על שום רב. יגידו עליי מה שרוצים, אני לא אגיד".

בדבריו ביקש בן גביר להבחין בין רבנים לבין נבחרי ציבור, והדגיש כי מבחינתו יש לנהל את המחלוקות הפוליטיות מול הפוליטיקאים, תוך שמירה על כבודם של מרנן ורבנן גדולי ישראל.