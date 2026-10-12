מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90 )

סקר חדשות 14 שפורסם הערב (שני) מציג תמונה מורכבת עבור גוש הימין: גוש נתניהו יורד בשני מנדטים ומגיע ל-61 מנדטים, לעומת 63 בסקר הקודם. גוש השמאל עולה במנדט אחד ומגיע ל-46, והמפלגות הערביות מתחזקות ל-13 מנדטים.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד יורדת בשני מנדטים ומגיעה ל-29 מנדטים. מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט חווה ירידה חדה של שלושה מנדטים ומגיעה ל-20 מנדטים בלבד. במפלגות החרדיות, ש"ס נותרת יציבה עם 10 מנדטים, ויהדות התורה שומרת על 8 מנדטים. מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט יורדת במנדט אחד ומגיעה ל-7 מנדטים, וכך גם עוצמה יהודית שיורדת ל-7 מנדטים. מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן עולה במנדט אחד ומגיעה ל-10 מנדטים. הרשימה המשותפת מתחזקת במנדט אחד ומגיעה ל-8 מנדטים, ורע"ם נותרת יציבה עם 5 מנדטים. מפלגת "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן שומרת על 5 מנדטים. ראש הממשלה ביקר ילד שנפצע באסון היום; "ניסיתי לעזור לחבר שגם נפצע" | צפו דוד הכהן | 20:49 מפלגת "הציונות הדתית וזהות" עולה במנדט אחד ומגיעה ל-7 מנדטים. התפתחות בולטת בסקר היא עליית מפלגת "המילואימניקים/הכלכלית" בראשות יועז הנדל וירון זליכה, שעוברת לראשונה בסדרת הסקרים האחרונה את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

ספירת קולות. אילוסטרציה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בנימין נתניהו עולה באחוז אחד ומגיע ל-53%. גדי איזנקוט יורד בחמישה אחוזים ומגיע ל-29% בלבד. נפתלי בנט עולה ל-11%, ואביגדור ליברמן מתחזק מ-4% ל-7%.

בהתמודדות ראש בראש בין נתניהו לאיזנקוט, נתניהו נותר יציב עם 52%, ואיזנקוט עם 48%.

מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה: "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר עם 2.9% (עלייה מ-2.2% בסקר הקודם), "נעם לישראל" עם 0.9%, "כחול לבן" עם 0.6% (ירידה מ-1.3%), "הציבור החרדי" עם 0.6% (עלייה מ-0.4%), ו"אח"י - חוזרים לשורשים" עם 0.1%.

הסקר בוצע באמצעות חברת NEXT DATA בהשתתפות 538 בוגרים מכלל האוכלוסייה ונערך היום. ניתוח הנתונים: שלמה פילבר.