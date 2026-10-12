סקר דרמטי כשבועיים לפני הבחירות: הקמפיין של נתניהו הצליח

סקר חדשות 12 שפורסם הערב (שני), כשבועיים קודם לבחירות, מציב את מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט במקום הראשון עם 23 מנדטים, לעומת 20 מנדטים לליכוד בראשות בנימין נתניהו, שנחלשת במנדט.

מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 13 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן והדמוקרטים בראשות יאיר גולן זוכות ל־9 מנדטים כל אחת.

בקרב המפלגות החרדיות, יהדות התורה נחלשת במנדט ל־7, בעוד ש"ס מתחזקת ל־8 מנדטים. גם עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מתחזקת ל־8 מנדטים. הציונות הדתית־זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין מקבלת 6 מנדטים, ואילו מפלגת המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד מקבלת 8 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה ל־5. יתר המפלגות נותרות מתחת לאחוז החסימה: עמך ישראל בראשות עופר וינטר, שזכתה למתקפה ישירה בקמפיין של נתניהו עם 1.8%, הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר עם 0.1%, כחול לבן בראשות בני גנץ עם 0.5% ונעם לישראל בראשות אבי מעוז עם 0.2%.

מפת הגושים נותרת ללא שינוי: 54 מנדטים למפלגות האופוזיציה, 49 לקואליציה ו־13 למפלגות הערביות.