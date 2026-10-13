במהלך פגישת מסדרון שהתקיימה היום (שלישי) בכנסת בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ליו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט, התפתח עימות מילולי חריף, כאשר בן גביר הזמין את בנט לעימות אחד על אחד.

"ממה אתה מפחד? אתה מפחד מעימות?", תקף בן גביר את בנט במהלך המפגש. "אני רואה אותך מדבר.. מי שעשה ממשלה עם מנסור עבאס זה אתה. נוכל זה נוכל, נוכלות זה מקצוע".

העימות מגיע על רקע המערכה הפוליטית המתחדדת לקראת הבחירות הצפויות בעוד כשבועיים.

לפי סקר שפורסם אמש בחדשות 12, מפלגת ישר! בראשות איזנקוט מובילה עם 23 מנדטים, הליכוד נחלשת ל-20 מנדטים, ומפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 13 מנדטים. עוצמה יהודית בראשות בן גביר מתחזקת ל-8 מנדטים.

גם בסקר של חדשות 14 נתניהו מאבד כוח, איזנקוט מאבד מנדטים ווינטר לא עובר יוני גבאי | 12.10.26

יצוין כי בעבר חשף יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני כי במהלך הניסיונות להקמת ממשלת בנט-לפיד הוצעו למפלגות החרדיות הצעות נרחבות להצטרף לקואליציה. "מה שהציעו לי בשביל להוריד את נתניהו מהשלטון - זו רעידת אדמה חברתית", אמר גפני.