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האדמו"ר מפיטסבורג לאבי מעוז: "חשוב מאוד שתצליחו, כולם יודעים שאתם דואגים ליידישקייט"

הברכה של האדמו"ר מפיטסבורג מצטרפת לשורת ברכות של רבנים ומנהיגים בציבור החרדי לח"כ אבי מעוז, על רקע פעילותו בכנסת למען הזהות היהודית, החינוך היהודי ועולם התורה לאורך הקדנציה (פוליטי)

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קובי אטינגר
כיכר השבת |
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אבי מעוז אצל האדמו"ר מפיטסבורג
אבי מעוז אצל האדמו"ר מפיטסבורג

ברכה מפתיעה ליו"ר מפלגת "נעם לישראל", ח"כ אבי מעוז: האדמו"ר מפיטסבורג, המזוהה עם אגודת ישראל, בירך אותו בחום ואיחל לו הצלחה רבה בפעילותו למען היהדות.

במהלך המפגש אמר האדמו"ר לח"כ מעוז: "שמעתי עליכם הרבה, כולם יודעים שאתם באמת דואגים ליידישקייט. אני מאוד רוצה שאתם תצליחו, זה חשוב מאוד, אני מברך אתכם מקרב לב".

הברכה של האדמו"ר מפיטסבורג מצטרפת לשורת מפגשים וברכות שקיבל מעוז בתקופה האחרונה מרבנים וממנהיגי ציבור חרדים, בהם הגאון רבי שאול אלתר, מנהיג קהילת "פני מנחם", הגאון רבי יצחק ברדא, ראש מוסדות "יצחק ירנן" באשקלון, הגאון רבי אברהם לוי ראש מוסדות "נחל נובע" בבאר שבע, הגאון רבי בועז יורקוביץ' רב קהילת חב"ד בלוד, הגאונים רבי דקל כהן ורבי ליאור כהן חתניו של הגר"מ מאזוז זצ"ל ועוד.

יצוין כי לאורך הקדנציה בכנסת פעל ח"כ אבי מעוז בעקביות למען חיזוק הזהות היהודית ושמירת צביונו היהודי של החינוך בישראל. במקביל, התייצב מעוז פעם אחר פעם לימין בחורי הישיבות ולומדי התורה, ופעל למען האינטרסים של הציבור התורני. פעילות זו זוכה להערכה רבה בקרב חלקים בציבור החרדי, הרואים בו שותף נאמן למאבק על ערכי היהדות ועל מעמדו של עולם התורה.
האדמו"ר מפיטסבורגאבי מעוזבחירות 2026נעם לישראל

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