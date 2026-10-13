הפגישה אמש בין האדמו"ר לשטארק ( צילום: יהושע פרוכטר )

הח"כ המיועד מטעם חסידות בעלזא, הרב אליקים שטארק, הגיע אמש (שני) לביקור אצל האדמו"ר מויז'ניץ מרכז ובכך חתם את שיתוף הפעולה החדש, בין חסידות ויז'ניץ מרכז לבין סיעת חומת תורת ישראל - סיעה שהוקמה לפני סגירת הרשימות הנוכחית על ידי מאיר פרוש ואליקים שטארק.

הביקור מגיע על רקע המהלך הפוליטי הדרמטי שבו חסידות ויז'ניץ מרכז שהושלם ביממה האחרונה, כאשר בעלזא ושלומי אמונים, חתמו על הסכם שיתוף פעולה - צעד משמעותי המשבש את מאזן הכוחות הפנימי באגודת ישראל. מאחורי הציר החדש עומדים הח"כ המיועד אליקים שטארק ויו"ר הוועד הפוליטי של ויז'ניץ שלמה גרינברגר. הציר הפוליטי של שלומי אמונים ובעלזא שמתרחב כעת עשוי לשנות את מאזן הכוחות הפנימי במפלגה.

אליקים שטארק ( צילום: אנשיל בעק )

לפי פרטי המהלך, נחתם הסכם לשיתוף פעולה פוליטי בין הח”כ המיועד אליקים שטארק לבין הרב שלמה גרינברגר, יו”ר הוועד הפוליטי של חסידות ויז’ניץ. ההסכם מגיע לאחר שבועות ארוכים של מגעים אינטנסיביים, פגישות ממושכות ודיונים על מתווה לשיתוף פעולה פוליטי ואסטרטגי לקראת מערכות הבחירות הבאות, בויז'ניץ מרכז גם נפגשו עם הסיעה המרכזית אך המגעים לא צלחו, כאשר כל צד מאשים את הצד השני.

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מי שניצבים מאחורי המהלך הם כאמור שניים מהכוחות העולים בזירה הפוליטית החסידית: אליקים שטארק, שליחו של הרה”צ רבי אהרן מרדכי רוקח לניהול המערכה הפוליטית, והרב שלמה גרינברגר, האיש שהופקד על ניהול ענייניה הפוליטיים של חסידות ויז’ניץ.

שטארק, שהצטרף למערכת הפוליטית ופועל בשיתוף פעולה הדוק עם שלומי אמונים, זיהה כבר לפני כשנה את הפוטנציאל לשיתוף פעולה עם גרינברגר. מאז קיימו השניים שורת פגישות, שבמהלכן הלך והתגבש הציר החדש, עד להבשלת המגעים לכדי הסכם פוליטי רשמי.

גרינברגר, ששימש בעבר כיועץ אסטרטגי וכמנהל קמפיינים לעמותות, נקרא על ידי האדמו”ר מויז’ניץ לעמוד בראש הוועד הפוליטי של החסידות.

משמעותו הפוליטית של המהלך בולטת במיוחד על רקע ההיסטוריה הפנימית של אגודת ישראל. במשך שנים ארוכות זוהתה חסידות ויז’ניץ באופן כמעט אוטומטי עם הציר של הסיעה המרכזית והסיעה המאוחדת (פלג ויז'ניץ שיכון).

אלא שלדברי גורמים בויז’ניץ, שיתוף הפעולה בין הסיעות נתקל לאורך השנים בקשיים ובחילוקי דעות ובעיקר נוכח השותפות של הסיעות, שהביאו את הגורמים הפוליטיים בחסידות לבחון מחדש את מערך הבריתות הקיים. כעת, עם חתימת ההסכם החדש, מסתמנת התגבשותו של ציר משותף בין שלומי אמונים, בעלזא וויז’ניץ.

עם זאת, בחסידות מדגישים כי המהלך אינו נובע מהתנערות מהשותפים הוותיקים. “אנו מלאים הכרת הטוב לסיעה המרכזית על הסיוע ושיתוף הפעולה לאורך השנים, הידידות והמשך שיתוף פעולה הפורה בין העסקנים תמשיך לטובת שני הצדדים אי״ה”, אומרים גורמים בכירים בויז’ניץ.

אחד הביטויים המרכזיים של הברית החדשה צפוי להיות במערכות הבחירות המוניציפליות, שבהן עשוי שיתוף הפעולה בין שלוש הקבוצות לקבל משמעות מעשית - כדוגמת הבחירות הסוערות שצפויות באלעד.

“ויז’ניץ הוכיחה שהיא יודעת לנהל מערכות בחירות, להפעיל מערך שטח אפקטיבי ולהביא תוצאות”, אומר גורם בשלומי אמונים. “מדובר בציבור מאורגן, שיודע למקסם את קולות הקהילה, ואף מעבר לכך – להרחיב את מעגלי התמיכה ולגייס מצביעים חוצי מגזרים, באמצעות פעילות שטח ממוקדת, יעילה ואפקטיבית. מאחורי המערך עומדים אנשים חרוצים ומסורים, בעלי ניסיון ויכולות מוכחות בניהול מערכות בחירות ובהגדלת הכוח בקלפי”.

במערכת הפוליטית הפנימית של אגודת ישראל צפויים לעקוב מקרוב אחר השלכות ההסכם, ובעיקר אחר האופן שבו יתורגם שיתוף הפעולה החדש למהלכים פוליטיים, לחלוקת הכוחות ולהיערכות לקראת מערכות הבחירות הבאות.

מבחינת שטארק וגרינברגר, ההסכם מהווה שיאו של תהליך שנבנה בהדרגה לאורך השנה האחרונה, ובמרכזו הרצון ליצור מסגרת משותפת שתפעל הן במישור הפוליטי והן בקידום צורכי המוסדות והציבור.

השורה התחתונה: אחרי שנים של בריתות מוכרות ומאזני כוחות קבועים, ויז’ניץ מסמנת כיוון חדש. השאלה הגדולה כעת היא כיצד יגיבו יתר הסיעות באגודת ישראל, והאם הברית החדשה תשרטט מחדש את מפת הכוחות הפנימית במפלגה.

הפגישה של האדמו"ר עם שטארק ( צילום: יהושע פרוכטר )

הפגישה של האדמו"ר עם שטארק ( צילום: יהושע פרוכטר )

הפגישה של האדמו"ר עם שטארק ( צילום: יהושע פרוכטר )

הפגישה של האדמו"ר עם שטארק ( צילום: יהושע פרוכטר )

הפגישה של האדמו"ר עם שטארק ( צילום: יהושע פרוכטר )

הפגישה של האדמו"ר עם שטארק ( צילום: יהושע פרוכטר )

הפגישה של האדמו"ר עם שטארק ( צילום: יהושע פרוכטר )