מיליונים לכל הזנקה: נחילי כטב"מים מטורקיה משגעים את יוון

אירוע חריג במרחב האווירי של הים האגאי: שישה כטב"מים טורקיים מתקדמים חדרו לאזור הפיקוח של אתונה (Athens FIR) ונרשמו כמי שביצעו שמונה הפרות של תקנות התעופה, לצד חמש חדירות למרחב האווירי הלאומי היווני. מטוסי קרב מדגם F-16 של חיל האוויר היווני הוזנקו בדחיפות, זיהו את הכלים ויורטו בהתאם לנהלים.

מאחורי התקרית עומד שינוי טקטי דרמטי של טורקיה: במקום "קרבות אוויר" מדומים ויקרים בין מטוסי F-16 מאויישים, אנקרה עברה לשיגור רציף של כטב"מים זולים – דוגמת Bayraktar, Anka ואקסנגור (Aksungur). המטרה: איסוף מודיעין, בחינת מערכות ההגנה היווניות ושחיקה כלכלית של אתונה, שנאלצת לבזבז מיליונים ושעות טיסה יקרות על כל הזנקה.

סכנה באוויר: כטב"ם חתך נתיב של מטוס נוסעים

החשש הגדול ביותר באתונה הוא מפני אסון תעופתי במרחב האזרחי. כטב"ם טורקי התקרב לאחרונה לנתיב ההמראה של מטוס נוסעים מחברת 'Aegean Airlines' ליד אלכסנדרופולי, ואילץ את פקחי הטיסה ומטוסי ה-F-16 להסיט בבהילות את המטוס האזרחי לנתיב חלופי ולגובה נמוך יותר עד לחלוף הסכנה.

ההסלמה הטורקית מגיעה ימים ספורים לאחר ביקורו האסטרטגי של מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, באתונה – ביקור שבו הדגיש את יוון כשותפה מרכזית של ארה"ב בתחומי הביטחון והאנרגיה. הפעילות הטורקית נתפסת כהפגנת כוח מחושבת של אנקרה במאבק על תשתיות הגז, הנפט והכבלים התת-ימיים במזרח הים התיכון.