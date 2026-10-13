מיליונים לכל הזנקה: נחילי כטב"מים מטורקיה משגעים את יוון

אירוע חריג במרחב האווירי של הים האגאי: שישה כטב"מים טורקיים מתקדמים חדרו לאזור הפיקוח של אתונה (Athens FIR) ונרשמו כמי שביצעו שמונה הפרות של תקנות התעופה, לצד חמש חדירות למרחב האווירי הלאומי היווני. מטוסי קרב מדגם F-16 של חיל האוויר היווני הוזנקו בדחיפות, זיהו את הכלים ויורטו בהתאם לנהלים.
מאחורי התקרית עומד שינוי טקטי דרמטי של טורקיה: במקום "קרבות אוויר" מדומים ויקרים בין מטוסי F-16 מאויישים, אנקרה עברה לשיגור רציף של כטב"מים זולים – דוגמת Bayraktar, Anka ואקסנגור (Aksungur). המטרה: איסוף מודיעין, בחינת מערכות ההגנה היווניות ושחיקה כלכלית של אתונה, שנאלצת לבזבז מיליונים ושעות טיסה יקרות על כל הזנקה.
סכנה באוויר: כטב"ם חתך נתיב של מטוס נוסעים
החשש הגדול ביותר באתונה הוא מפני אסון תעופתי במרחב האזרחי. כטב"ם טורקי התקרב לאחרונה לנתיב ההמראה של מטוס נוסעים מחברת 'Aegean Airlines' ליד אלכסנדרופולי, ואילץ את פקחי הטיסה ומטוסי ה-F-16 להסיט בבהילות את המטוס האזרחי לנתיב חלופי ולגובה נמוך יותר עד לחלוף הסכנה.
ההסלמה הטורקית מגיעה ימים ספורים לאחר ביקורו האסטרטגי של מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, באתונה – ביקור שבו הדגיש את יוון כשותפה מרכזית של ארה"ב בתחומי הביטחון והאנרגיה. הפעילות הטורקית נתפסת כהפגנת כוח מחושבת של אנקרה במאבק על תשתיות הגז, הנפט והכבלים התת-ימיים במזרח הים התיכון.
המשמעות האסטרטגית
השימוש בכטב"מים מייצג שינוי משמעותי בדפוסי העימות בין שתי המדינות. בעוד שבעבר טורקיה שלחה מטוסי קרב מאויישים שעלותם התפעולית גבוהה, כיום היא משתמשת בכלי טיס בלתי מאוישים שעלותם נמוכה משמעותית. כל הזנקה של מטוסי F-16 יווניים עולה לאתונה מיליונים, בעוד שטורקיה משלמת חלק קטן מהסכום על שיגור הכטב"מים.
על פי דירוג העוצמה הצבאית העולמי לשנת 2026, טורקיה מדורגת במקום הראשון באזור והתשיעי בעולם, בעוד יוון מדורגת במקום השישי האזורי. הצבא הטורקי הוא השני בגודלו בנאט"ו, והמדינה נהנית מתעשייה ביטחונית מקומית פורחת המייצרת כטב"מים, מטוסים ומערכות הגנה.
יוון, מצידה, מחזקת את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית ומדינות נוספות באזור. הביקור האחרון של מזכיר המדינה האמריקני באתונה הדגיש את החשיבות האסטרטגית של יוון עבור וושינגטון, במיוחד בתחומי האנרגיה והביטחון במזרח הים התיכון.