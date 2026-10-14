אחרי קריסת הבניין בתל אביב: אלו הממצאים החמורים שהתגלו

סריקות נרחבות עקב קריסת המבנה בתל אביב ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

ממצאים חמורים מתגלים בחקירת קריסתו החלקית של בניין ברחוב נחלת בנימין 63 בתל אביב, שאירעה במהלך עבודות תמ"א 38/1. על פי הודעת משרד העבודה, מפקחי מינהל הבטיחות שהגיעו לזירה מצאו כי אתר הבנייה פעל בניגוד לחוק מבלי שדווח למשרד, ובמקום אף לא מונה מנהל עבודה כנדרש על פי דין.

מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, אינג' חזי שוורצמן, ציין כי מדובר בעבודת תמ"א של תוספת בנייה שכשלה מסיבות שנחקרות כעת בשטח על ידי מהנדסי הרשות המקומית. שוורצמן הדגיש כי האתר שלא דווח הציב סכנה לעובדים ולציבור הרחב, וקרא לראשי הרשויות לבצע סיורים יזומים לגילוי והפסקת עבודות מסוג זה. בעקבות הממצאים בזירה, הוציאו מפקחי המשרד צו בטיחות לסגירת האתר לתקופה ממושכת. באירוע עצמו לא היו נפגעים בנפש, אך חלק מהבניין קרס במהלך עבודות השיפוץ. במקביל, ממסמכי עיריית תל אביב-יפו עולה היסטוריה הנדסית מורכבת של המבנה. בשנת 2023 נפתח עבור הבניין תיק "מבנה מסוכן" בשל ליקויים שהתגלו בבטון, במרפסות, בחדרי המדרגות ובקירות. ב-30 בינואר 2024 קבע מהנדס הבניין יוסף קרני כי בוצעו עבודות תיקון ושיקום בפיקוחו והסכנה הוסרה. כך דווח ב-Ynet. האם השכולה קיללה את נתניהו בקניון ותקפה קשות: "רצחת לי הילד" יאיר טוקר | 17:46 לאחר ביקורת מטעם העירייה נסגר התיק ב-13 בפברואר 2024 והבניין הוסר מרשימת המבנים המסוכנים. בעירייה ציינו כי ליזם הפרויקט ולחברה המבצעת ניתן היתר בנייה לתמ"א 38 שכלל חיזוק ותוספת קומות. כעת נבדק האם קיים קשר בין הליקויים שתוקנו בעבר, אופן ביצוע עבודות החיזוק הנוכחיות, לבין הקריסה.

רגע קריסת הבניין בתל אביב - צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:20 רגע קריסת הבניין בתל אביב ( צילום: לפי סעיף 27א )

זירת הקריסה בתל אביב - צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:08 זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

קריסת הבניין התרחשה הבוקר, כפי שדווח בכיכר השבת, ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם בתל אביב. כוחות הצלה גדולים הוקפצו לזירה מחשש להימצאות של לכודים אך עד מהרה התברר כי מדובר בבניין בשיפוץ ולא אותרו במקום נפגעים.

בכבאות והצלה לישראל עדכנו כי לא אותרו לכודים ולא דווח על נפגעים. חמישה פועלים שהיו במבנה יצאו ממנו טרם הקריסה.

מכבאות והצלה לישראל נמסר כי "סמוך לשעה 09:40 התקבלו מספר קריאות במוקד 102 של כבאות והצלה אודות קריסת מבנה ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. כוחות חילוץ והצלה במקום. מידע ראשוני עולה כי מדובר בבניין שנמצא בעבודות בנייה ולא מאוכלס בדיירים. הלכודים במקום ככל הנראה הינם עובדי בניין".

מ'איחוד הצלה' נמסר כי "צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לרחוב נחלת בנימין פינת רוטשילד בתל אביב עקב דיווח על מבנה מגורים שקרס במהלך עבודות שיפוצים. עד כה לא אותרו נפגעים בנפש".

ממד"א נמסר כי "בשעה 09:37 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן, על חלק מבניין בשיפוץ שקרס ברחוב נחלת בנימין פינת רוטשילד בתל אביב. בשלב זה לא אותרו נפגעים. נערכות סריקות במקום לוודא שאין לכודים".

המשטרה עדכנה כי "שוטרי מרחב ירקון פועלים כעת ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם בתל אביב, בעקבות דיווח על קריסת מבנה המצוי בבנייה ואינו מאוכלס. על פי הדיווח הראשוני, אין לכודים או נפגעים".