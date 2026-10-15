התיעודים מהזירה ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

פרטים חדשים נחשפו הערב (חמישי) מתוך התחקיר הראשוני של אירוע הפיצוץ הקטלני במפעל אינטל בקריית גת, שהתרחש ביום רביעי. על פי ממצאי הבדיקה, הסיבה לתקרית היא התנתקות פתאומית של צוואר מכל תעשייתי ממקומו. כך דווח בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, המכל הכיל כ-8 טונות של החומר הכימי NF3 (חנקן תלת-פלואורי) שהיה נתון תחת לחץ גבוה במיוחד. התנתקות הרכיב הובילה לשחרור מיידי, בלתי מבוקר ובעוצמה רבה של הגז אל חלל האוויר. השחרור הפתאומי תחת תנאי הלחץ הגבוהים הוא שהוביל ישירות להתלקחות האש במקום, וזאת על אף שהחומר NF3 כשלעצמו אינו מוגדר כחומר דליק. חנקן תלת-פלואורי משמש בתעשיית המוליכים למחצה ולייצור שבבים בעיקר עבור תהליכי ניקוי מתקדמים של קווי הייצור. כזכור, הפיצוץ התרחש ביום רביעי האחרון במפעל אינטל בקריית גת. על פי הנמסר מהמשטרה, מדובר בהתפוצצות בלון גז. שלושה עובדים נפצעו באורח קשה בפיצוץ ופונו לבית החולים סורוקה.

התיעודים מהזירה ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשריפה שפרצה בעקבות הפיצוץ, שכבר כובתה, היה מעורב חומר מסוג חנקן תלת-פלואורי (NF₃), גז שאינו דליק אך רעיל ומסוכן לשאיפה. הפיצוץ התרחש בכניסה למפעל, ככל הנראה כתוצאה ממיכלית שהובילה גז למפעל.

אחד הפצועים נפטר ביום רביעי, והבוקר (חמישי) נקבע מותו של נפגע שני שפונה במצב קשה עם פגיעות רב מערכתיות משולבות לבית החולים סורוקה. הנפטר, בן 49, הגיע לבית החולים במצב אנוש. צוותי הרפואה ניסו להצילו באמצעות ניסיונות החייאה ממושכים, אך לצערם נאלצו לקבוע את מותו הבוקר.

התיעודים מהזירה ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

פצוע נוסף, בשנות העשרים לחייו, מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ פנימי במצב קשה, מורדם ומונשם. מצבו מוגדר כקשה ויציב. מדוברות סורוקה מסרו: "אנו משתתפים בצער המשפחה".

בעקבות האירוע הוזעקו לזירה כוחות רבים של לוחמי אש מדוברות כיבוי והצלה, אשר פעלו במקום לצד צוותי החירום של המפעל להשתלטות מלאה על האש ולשלילת סיכונים נוספים. מומחי בטיחות וחוקרי דליקות ממשיכים לבחון את הנסיבות שהובילו לכשל בצוואר המכל ואת תפקוד מערכות הבטיחות במתקן.

אירוע מסוג זה נחשב לנדיר במיוחד ומצריך הפעלה של נהלי חירום קפדניים. יצוין כי האירוע התרחש ללא קשר לסיור שקיים ראש הממשלה נתניהו באותו יום באיזור.