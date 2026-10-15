( צילום: מצילומים שפרסם חמאס )

לציון שנתיים לחיסולו של יחיא סינוואר, צה״ל חושף הערב (חמישי) מכתב שכתב בנו, אבראהים, בתחילת המלחמה, כשהיה בן 10 בלבד.

המכתב נתפס על ידי כוחות צה״ל ברצועת עזה בשנת 2024, והתפרסם בחשבון שמפעיל צה"ל ברשת החברתית X בשפה האנגלית. במכתב, הממוען לאביו, מביע אבראהים את געגועיו אליו, אך לצד זאת מספר כי בזמנו הפנוי הוא ״מכין אקדחים, טנקים וקלצ'ניקובים מנייר וקרטון״, ואף מצהיר על רצונו ״לאחוז בקלצ'ניקוב ולירות ביהודים״. למכתב מצורפים ציורים שצייר אבראהים, ובהם כלי נשק, טנקים סמוך לגדר הגבול בין רצועת עזה לישראל וטילים המשוגרים לעבר ישראל. אירוע "חריג ונדיר": זו הסיבה שהובילה לפיצוץ המחריד במפעל אינטל מישאל לוי | 18:24 "המכתב והציורים ממחישים כיצד האידיאולוגיה הרצחנית של סינוואר משתקפת גם בחינוך ילדיו, וחושפים את השפעת ערכי השנאה והאלימות של חמאס על הדור הצעיר ברצועת עזה", נמסר מדובר צה"ל.

המכתב מבנו של סינוואר לאביו

"אני, אבראהים, בשם אללה הרחמן והרחום", פתח הבן את מכתבו. " אבא האהוב, אני מתגעגע אליך מאוד! אני רוצה לחבק אותך ולראות אותך מנצח, ואני רוצה להכריז 'אללה הוא הגדול מכולם', לאחוז בקלצ'ניקוב ולירות ביהודים.

"מתי תבוא לישון איתי מחובק? אני כל הזמן מכין אקדחים, טנקים וקלצ'ניקובים מנייר וקרטון. ריבוני, הלוואי שתסתיים המלחמה, ושאני אראה אותך שאתה בטוב. שאללה ישמור אותך, אבא. אני רוצה שתתפלל למעני. השלום עליכם, רחמי אללה וברכותיו".

המכתב מבנו של סינוואר לאביו

המכתב מבנו של סינוואר לאביו

בתוך כך, צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במרחב ח'אן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבלים באסל נביל עבד אלרחמאן קשטה ואחמד רג'א אלשאער, שעסקו בהברחות אמצעי לחימה וציוד צבאי נוסף לשטח רצועת עזה.

"במסגרת תפקידם היו אמונים על רכש וסחר באמצעי לחימה ובמקביל קידמו הברחות אמצעי לחימה לשטח רצועת עזה. המחבלים חוסלו במטרה להסיר איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בשטחי הקו הצהוב", נמסר מדובר צה"ל.

עוד הוסיפו בצה"ל: "טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. צה"ל ושב"כ ממשיכים לרכז מאמצים בפגיעה ביכולות ההתעצמות והמימון של הפעילות הצבאית של ארגוני הטרור, למניעת שיקום התשתיות ויכולותיו הצבאיות. כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".