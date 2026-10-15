הפוליטיקאי הדרוזי הלבנוני וויאם וואהב יוצא במתקפה חריפה נגד השיח הערבי סביב הסוגיה הפלסטינית, ומאשים את העולם הערבי בכישלון מתמשך להפיק לקחים מתבוסותיו.

בקטע מתוך ראיון בתוכנית הערבית "תפאסיל", הוא טוען כי התמיכה בפלסטינים הפכה לשקר וכי פעולות חמאס בשנות התשעים פגעו בסיכוי להקמת מדינה פלסטינית.

"סיימנו עם המשחק הזה, כלומר השקר הזה, הסיפור הזה שאנחנו ממשיכים לחיות לפיו, שאנחנו פלסטינים יותר מהפלסטיני. אני לא רוצה לחיות יותר את השקר הזה", אמר וואהב במהלך הראיון.

בהמשך התייחס לפיגועים שביצע חמאס בשנות התשעים, והאשים כי הפעולות הללו היו בין הגורמים שהרסו את הסיכוי להקמת מדינה פלסטינית.

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"אולי את ואני התלהבנו מהפעולות של חמאס בשנות התשעים, אבל הפעולות האלה הן שהרסו את המדינה הפלסטינית", אמר.

וואהב הרחיב את ביקורתו גם להתנהלות העולם הערבי לאורך השנים, וטען כי למרות התבוסות החוזרות ונשנות, מנהיגי מדינות ערב אינם נדרשים לתת דין וחשבון על מעשיהם.

"את רוצה לעשות חשבון נפש או שאת רוצה להמשיך לספוג תבוסות? כבר 70 שנה אנחנו סופגים תבוסות ולא עשינו חשבון נפש", אמר.

כדי להמחיש את טענתו, וואהב השווה בין ההתנהלות הפוליטית בישראל לבין זו של מדינות ערב, והצביע על האפשרות שמנהיג ישראלי יעמוד בפני סכנת הפסד בבחירות גם לאחר שהשיג הישגים משמעותיים מבחינתו.