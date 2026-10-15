דרמה בתחילת החתונה: אביו של החתן התמוטט ועבר החייאה באולם

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

אירוע דרמטי התרחש הערב (חמישי) בגן אירועים בשפלה, כאשר אביו של החתן התמוטט במהלך חתונת בנו. בזכות פעולה מהירה של אורחים שהחלו בהחייאה באמצעות דפיברילטור שהיה זמין במקום, בשילוב עם הדרכה טלפונית ממוקד 101 של מד״א ופעולות החייאה המתקדמות של צוותי מד״א שהגיעו למקום, הצליחו להציל מצבו.

האירוע התרחש בסביבות השעה 18:22, אז התקבל דיווח במוקד החירום 101 של מד״א על גבר כבן 60 שהתמוטט במהלך חתונת בנו בגן אירועים בשפלה. חובש במוקד 101 של מד״א, איאס אזברגה ופאראמדיקית במוקד מד"א שובל רמז, החלו מיד בהדרכה טלפונית של הנוכחים במקום. במקביל, זיהו במערכות מד״א כי בגן האירועים מוצב מכשיר מפעם (דפיברילטור), והנחו את הנוכחים להשתמש בו. האורחים במקום החלו בפעולות החייאה והעניקו לגבר שלושה שוקים חשמליים עד שצוותי מד"א הגיעו למקום. חובשים ופאראמדיקים של מד״א שהגיעו במהירות למקום המשיכו בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות, שכללו מתן שוק חשמלי, עד שליבו של הגבר שב לפעום והוא חזר להכרה, לאחר שמצבו התייצב הוא פונה ישירות לחדר הצינטורים בבית החולים קפלן כמצבו יציב.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד״א, עדן סיני ומאיר אביבי והפאראמדיקים מורן בן דוד ומנהל בית הספר לפאראמדיקים במד״א, חן ורמוס, סיפרו: ״הגענו לגן האירועים והבנו מיד שמדובר באירוע מורכב, כשאביו של החתן התמוטט במהלך החתונה.

"הנוכחים במקום פעלו במהירות והחלו בהחייאה תוך שימוש בדפיברילטור שהיה זמין באולם, לאחר שקיבלו הדרכה ממוקד 101 של מד״א. המשכנו בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות, שכללו מתן שוק חשמלי, מתן תרופות החייאה וטיפול רפואי מציל חיים. לאחר מאמצים רבים, הצלחנו להחזיר את הדופק שלו והוא שב להכרה. זהו רגע מרגש במיוחד, כשהמטרה שלנו היא להציל חיים, ובמקרה הזה גם לאפשר לאב לחזור לחיק משפחתו לאחר אירוע דרמטי כל כך ביום השמחה של בנו״.

מד״א קורא לציבור להכיר את מיקומם של מכשירי המפעם (דפיברילטור) במקומות ציבוריים ולפעול במהירות במקרה של התמוטטות, תוך חיוג למוקד החירום 101 של מד"א וקבלת הנחיות מהחובשים והפאראמדיקים במוקד.