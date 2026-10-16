 דלג לתוכן הראשי
גיבור אמיתי

הקריב את חייו בשבריר שנייה: הנהג שסובב את ההגה והציל חיילים

נהג האוטובוס אבשלום רביבו ז"ל זיהה את המשאית חוצה לנתיבו וסובב ימינה • ההתנגשות נספגה בתא הנהג והחיילים ניצלו | 'הוא הציל את 30 הילדים שלי' (בארץ)

כה
כיכר השבת
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
תאונה קטלנית (צילום: מד"א)

בצהרי יום רביעי, בכביש 91 בין צומת מחניים לקיבוץ משמר הירדן, התרחש מעשה גבורה אזרחי שזעזע את הציבור. אבשלום רביבו ז"ל, נהג אוטובוס בן 61 מאשדוד, הסיע כ-30 חיילים מבסיס חיל האוויר תל נוף צפונה, בראש שיירה של שלושה אוטובוסים. לפתע, משאית מהנתיב הנגדי חצתה ישירות אל מסלולו.

בשבריר שנייה, רביבו זיהה את הסכנה. במקום לסטות שמאלה – מהלך שייתכן שהיה מציל אותו עצמו אך חושף את מרכז האוטובוס לפגיעה ישירה – הוא סובב את ההגה ימינה. ההתנגשות הקטלנית נספגה כולה בתא הנהג המרוסק.

החיילים נפצעו באורח קל בלבד ופונו למרכז הרפואי זיו בצפת. רביבו נלכד בתא, חולץ לאחר מאמצים ממושכים, אך צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום לאחר ניסיונות החייאה. נהג המשאית, כבן 50, נפצע קשה ופונה במסוק.

ורד, אלמנתו, שיתפה בלב שבור: "אנחנו נשואים 26 שנה, יש לנו שלושה ילדים. אבא למופת, בן אדם ערכי ועניו, היה החבר הכי טוב שלי. זאת אבדה גדולה מאוד. הוא גיבור גיבור גיבור".

בלוויה באשדוד הגיעו החיילים שהיו באוטובוס, יחד עם מפקד הטייסת. המפקד אמר לה: "הוא הציל את 30 הילדים שלי". מישהו מהנוסעים הוסיף: "הנהג נהרג, אבל הוא הציל את כולנו".

ורד הדגישה: "ממה שאני מבינה, הוא פנה ימינה כדי שהמשאית תפגע בו ולא באמצע האוטובוס... אני יודעת שהוא היה בסדר, היה היסח דעת של נהג המשאית. התרסק לי הלב, אבל זה הכי התאים לו לעשות את מה שעשה".

זירת התאונה הקשה (צילום: איחוד הצלה)

רביבו הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים, בהם בת שחיתן רק לפני חודשיים. בלוויה הגיעו המוני תושבים, נהגים עמיתים והחיילים עצמם, שחפצו לחלוק כבוד אחרון למי שהקריב הכל למענם.

ארגון נהגי התחבורה הציבורית קרא להעניק לו הוקרה ממלכתית: "הנהג הוא גיבור אמיתי... ראוי שיזכה לאות גבורה אזרחי מטעם משרד התחבורה או נשיא המדינה. בנופלו הציל את חייהם של רבים".

בחברה "המוביל הארצי" אמרו: "אבשלום היה חלק ממשפחת המוביל הארצי... נזכור את אבשלום, את מסירותו ואת גבורתו".
חיל האוויראוטובוסתחבורה ציבוריתתאונה קטלניתחייליםמשאיתנהגנהרגכביש 91תאונות דרכיםאבשלום רביבו

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר