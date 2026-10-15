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בכנס בחירות בירכא

נתניהו מודה לראשונה בקולו ששוחח עם נשיא סוריה  - זה היה נושא השיחה | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף כי שוחח באופן אישי עם נשיא סוריה אחמד א-שרעא במהלך פגישה עם בכירי העדה הדרוזית בירכא | נתניהו על השיחה: "הייתה קצרה מאוד, חדה מאוד - והטבח נפסק" (חדשות) 

כה
כיכר השבת
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(צילום: באדיבות המצלם)

ראש הממשלה חשף היום (חמישי) במהלך כנס בחירות בירכא כי שוחח טלפונית עם נשיא אחמד א-שרעא.

בעבר דווח על מגעים שקטים בין ישראל לסוריה אך זו הפעם הראשונה שנתניהו מודה בקולו כי שיחה כזו אכן התקיימה.

נתניהו אמר שהשיחה עסקה בנושא הטבח הדרוזי, וייחס את הפסקת הטבח לאותה שיחה "קצרה וחדה" כלשונו.

"הורדנו את משרד הביטחון בדמשק, ככה - הלך. הורדנו יעד בתוך מתחם הארמון. והרמתי טלפון לא-שרעא. הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה - והטבח נפסק.

ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן עליכם, על האחים שלכם והאחים שלנו.

לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם, יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.

אבל ההתחייבות הזאת באה מעומק הנפש."
בנימין נתניהוסוריהאבו מוחמד אל-ג'ולאניאחמד א-שרע

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