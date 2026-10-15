ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף היום (חמישי) במהלך כנס בחירות בירכא כי שוחח טלפונית עם נשיא סוריה אחמד א-שרעא.

בעבר דווח על מגעים שקטים בין ישראל לסוריה אך זו הפעם הראשונה שנתניהו מודה בקולו כי שיחה כזו אכן התקיימה.

נתניהו אמר שהשיחה עסקה בנושא הטבח הדרוזי, וייחס את הפסקת הטבח לאותה שיחה "קצרה וחדה" כלשונו.

"הורדנו את משרד הביטחון בדמשק, ככה - הלך. הורדנו יעד בתוך מתחם הארמון. והרמתי טלפון לא-שרעא. הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה - והטבח נפסק.

ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן עליכם, על האחים שלכם והאחים שלנו.

לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם, יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.

אבל ההתחייבות הזאת באה מעומק הנפש."