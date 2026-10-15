ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (חמישי) במרחב המכשול החדש שמוקם בגבול המזרחי יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ, ראש מנהלת גבולות ותפר, אלוף ערן אופיר, מפקד אוגדה 96, תא״ל אורן שמחה ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור ראש הממשלה קיבל סקירה על המאמצים שנעשו ונעשים לעיבוי ההגנה בגבול ולחיזוק מרכיבי הביטחון בגבול המזרחי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו:

"אני פה בעמק הירדן ליד קיבוץ מסדה עם שר הביטחון ומפקדי צה"ל. מה שיש פה מאחוריי זה המכשול הענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי מהירמוך ועד אילת. אנחנו בונים את זה כתוספת לביטחון. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה וכמובן ברצועת עזה.

אנחנו מקיפים את מדינת ישראל במכשול ענק, אבל זה לא לבד. יש כאן כוחות, יש כאן תוכנית עבודה, תוכניות נגד רחפנים, אני לא אפרט. פשוט הגנה מירבית כדי שנוכל להגן על אזרחי ישראל ולא לתת לאף אחד אפילו לחשוב לפלוש למדינת ישראל.

יש כאן עבודה ענקית - יש כאן עבודה הנדסית ענקית, עבודה לוגיסטית ענקית, יש פה התגייסות של צבא ההגנה לישראל, יש פה התגייסות של המילואים. כל הכוח הזה בא כדי לומר לאויבי ישראל: אל תנסו אותנו".

שר הביטחון ישראל כ״ץ:

״מה שראש הממשלה הראה כאן זה מרכיב חשוב בתוכנית הביטחון, תוכנית ההגנה, אזורי הביטחון, הגדר, הכוחות. אבל זה בא רק בתוספת לדבר העיקרי - זו מדיניות התקפית יוזמת שבה ראש הממשלה מוביל, מדינת ישראל, צה"ל, מול איראן הרחוקה, מול איומים קרובים. קודם כל התקפה, השמדת האויב, הסרת איומים, והגנה חזקה על אזרחי ישראל ביחד עם זאת״.