יו"ר ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן הטיל היום (חמישי) פצצה פוליטית כאשר הבהיר כי לא יתמוך באף ממשלת מיעוט של אייזנקוט, וכי לא ישב עם המפלגות הערביות או החרדיות.

בהתאם למצב המפלגות בסקרים, הסיכוי היחיד של אייזנקוט נכון לעכשיו להיות ראש ממשלה, יהיה אם יסתמך על קולות המפלגות הערביות בהימנעות "מבחוץ", או שיקים איתם ממשלה.

ליברמן כתב היום:

"בימים האחרונים נשאלתי כמה וכמה פעמים לגבי ממשלת אחדות לאומית. עמדתנו חדה וברורה: אנחנו נקים קואליציה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד. בלי רע"מ, בלי המשותפת, בלי ש"ס ובלי יהדות התורה.

הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי. עם נתניהו - שיתהפך העולם לא נשב בשום מצב", כתב ליברמן.

וכאן הוא הטיל את הפצצה הפוליטית כשהצהיר כי "לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר". במילים אחרות, תוכניתו של אייזנקוט להפוך לראש ממשלה בהימנעות הערבים הופכת כעת ללא-רלוונטית.

ליברמן הוסיף כי "אני מאמין שנגיע לרוב מוצק בבחירות הקרובות, למרות הסקרים. וחוץ מזה, אני מכיר כמה ח"כים מתוך הליכוד שמבינים את גודל השעה, מבינים שביבי הפך אותם לקבלני משנה של גולדקנופף ודרעי, ולכן יהיו מוכנים להשלים את המניין ולהצטרף לקואליציה ציונית".

מה הוא באמת מתכוון?

ישנם פרשנים המעריכים כי ליברמן מתכנן לדרוש את ראשות הממשלה לאחר הבחירות, תרגיל דומה לזה שעשה בנט בזמנו מול יאיר לפיד.

ייתכן שמהפוסט שפרסם ליברמן עולה כי הוא מתכנן להביא לעריקת חברי כנסת מהליכוד לטובת הקמת ממשלה בראשותו, כזו שתביא רוב מוצק ללא המפלגות הערביות או להבדיל החרדיות.

מהלך כזה ייתכן לאחר שאייזנקוט ייכשל בהקמת ממשלה בראשותו לאור התנגדות של ליברמן עצמו לקדם ממשלת מיעוט בתמיכה מבחוץ של המפלגות הערביות.

מנגד, אחרים טוענים כי כוונתו של ליברמן כעת היא לנטרל את הטענה של הליכוד לפיה יקים ממשלה בתמיכת הערבים, אך לאחר הבחירות יבחר להצטרף לגוש אייזנקוט בתמיכה או בהימנעות אותן מפלגות.