מה חיפש השחקן עודד מנסטר בבית המדרש?

בזמן שסרטוני תדמית פוליטיים מנסים לתפוס את תשומת הלב בכל פלטפורמה אפשרית, השחקן הישראלי הוותיק עודד מנסטר נכנס לבית המדרש כדי להעביר מסר שונה לחלוטין: מהו הסוד האמיתי שהופך את העם היהודי לנצחי?

הסרטון החדש של 'ערוץ יהדותון', שצילומיו הסתיימו בימים האחרונים, נפתח בסצנה שבה מנסטר פוסע לעבר ארון קודש מפואר ואוחז במפתח עתיק. 'אלפי שנים נושא העם היהודי סוד עתיק ויקר ערך', הוא מסביר לילד סקרן שמחפש זהב ויהלומים, 'אלו חומרים יקרים אך מתכלים. האוצר שלנו הוא קדוש ועל-זמני... והוא נגיש לכל אחד ואחת'.

התסריט המהודק משלב בין קטעי היסטוריה, משחק והסברים בגובה העיניים. מנסטר לוקח את הצופים למסע בזמן, החל ממעמד הר סיני ההיסטורי, דרך התפתחות התורה שבעל פה, כתיבת המשנה והתלמוד, ועד לספרי ההלכה והחסידות המלווים את העם היהודי עד היום.

הסרטון לא פוסח על העידן המודרני. באמצעות שיעורים ברשת או בבתי חב"ד הפזורים ברחבי הארץ והעולם, כל יהודי ויהודייה יכולים כיום להתחבר למקורות שלהם בכמה לחיצות כפתור. 'בזמן שכולם ימשיכו להתווכח על ענייני השעה', אמר יו"ר ערוץ 'יהדותון' ושליח חב"ד לסביון הרב שמואל ביסטריצקי, 'הסרטון החדש יציע לציבור לקחת הפסקה מהרעש, לקבל הסבר מהותי על התורה וחשיבותה, ולהתחבר לתורת חיים - סוד קיומנו'.

מיזם 'יהדותון' הושק לפני כשנה על ידי הרב ביסטריצקי, ומפיק מעת לעת סרטוני וידאו מושקעים לרשת היוטיוב, בהם מוסברות מצוות שונות ביהדות על ידי שחקנים. עד כה זכו הסרטונים שעסקו בין היתר בהדלקת נרות והנחת תפילין לעשרות אלפי צפיות ביוטיוב.

בעבר השתתפו במיזם גם השחקנית הילה עופר והקריין רן יבנאי. מנסטר ועופר ראו במיזם 'גשר בין הציבורים השונים בישראל'. 'מבחינתינו זה עוד נדבך שמהווה את הגשר המחבר בין כולנו ויוצר שיח בין חילונים לדתיים ומציג את המצוות בצורה חיובית', אמרו השניים.

את מיזם 'יהדותון' מפיקים 'עולם ומלואו' יחד עם 'קריאייטיב מיזם', והוא ממומן על ידי הרב שמואל ביסטריצקי.