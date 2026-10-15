ברוך דיין האמת: אבל כבד בעולם התורה בכלל, ובקרב משפחת קרליץ בפרט, עם הסתלקותו לשמי מרום של הרה"ג ר' שלמה אלפא זצ"ל, מי שהיה מבכירי משפחת מרן ה"חזון איש" זי"ע ומגדולי מזכי הרבים, והוא בן 96 בפטירתו.

בשעות הצהריים הוזעקו כוחות הצלה אל ביתו ברחוב הרב כהנמן בבני ברק, לאחר שהתמוטט פתאום. כוחות ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות, והוא פונה לבית החולים 'מעיני הישועה' במצב קשה תוך כדי מאמצי הצלה. אולם כעבור שעה קלה, למגינת לבם של בני משפחתו ומוקירי זכרו, השיב את נשמתו הזכה לבוראו כשהוא עטור בתורה, מצוות ובמעשים טובים.

המנוח ז"ל נולד לאביו, הרה"ג ר' אליעזר אלפא זצ"ל, ששימש כרבה של שכונת כרמיה בחיפה והיה חתנו של הרה"ג ר' מאיר קרליץ זצ"ל אחיו של מרן בעל ה'חזון איש' זצ"ל. מתוקף ייחוסו המשפחתי הרם, היה הרב אלפא מקורב ביותר אל דודו הגדול, מרן ה"חזון איש" זצ"ל.

בצעירותו זכה להסתופף בצילו של ה"חזון איש", ולצקת מים ע"י. במשך עשרות שנים היווה הרב אלפא כתובת חיה ובלעדית לעדויות אישיות ולזכרונות היסטוריים נדירים על הנהגותיו הקדושות, קדושתו והליכותיו של ה"חזון איש", אותם היטיב לתאר בטוב טעם בכינוסים תורניים ובמעמדים ציבוריים שבהם היה מופיע כמרצה מבוקש.

המנוח ז"ל היה ידוע כבר אוריין, הוא שילב בכל אישיותו תורה, ענווה ומאור פנים, והעמיד תלמידים הרבה וזיכה את הרבים בשיעוריו ובהרצאותיו המחזקות.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים, תלמידים ומוקירי זכר העוסקים בתורה ובמצוות. בין חתניו החשובים: ראש עיריית בני ברק לשעבר, הרב אברהם רובנשטיין, המשמש מזכיר מועצת גדולי התורה הליטאית.

על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.