ברוך דיין האמת: אבל כבד בחצר הקודש ויז'ניץ עם הסתלקותו לשמי מרום של זקן חשובי החסידים, הרה"ח הוותיק רבי משה אובלוקש ז"ל, והוא בן 91 בפטירתו.

ר' משה ז"ל היה סמל ודוגמה לחסיד שורשי של פעם, ששרד את תופת השואה האיומה, נקשר בכל נפשו ובאש קודש אל אדמו"רי בית ויז'ניץ זי"ע ויבלחט"א.

המנוח ז"ל נולד לאביו, הרה"ח ר' אלטר עוזר אריה אובלוקש ז"ל, בערב ראש חודש ניסן תרצ"ה בעיר טעמשוואר שברומניה. בהיותו בן 9 בלבד, נקלע למאורעות השואה האיומים. בעיצומה של המלחמה, חודשים ספורים לפני שמחת בר המצווה שלו, נגזרה הגזרה ואביו ז"ל נפטר לבית עולמו.

בשנת תשי"א זכה לחונן את עפר ארץ הקודש. תחילה הגיע ללמוד בישיבה במושב בני ראם, שם התחבר לידידו הנאמן הרה"ח ר' נטע לב ז"ל. לאחר שנתיים וחצי של עמל התורה בבני ראם, לקחו ידידו אל חצר הקודש ויז'ניץ ומאז, לא זז כלעומת זה מהחסידות. הוא דבק באורחותיהם של אדמו"רי החסידות בכל לבבו ובכל נפשו, והיה חסיד בכל ממדו, בלבושו ובליבו. בהגיעו לפרקו, נישא לרעייתו תחי', בת הרה"ח הוותיק והנודע ר' מרדכי קייזער ז"ל, ויחד קבעו את משכנם בשיכון ויז'ניץ בבני ברק.

כל ימיו היו קודש לעבודת הבורא. ר' משה השכים והעריב לבתי כנסיות ובתי מדרשות, קבוע במקומו לתורה ולתפילה מתוך דביקות עצומה באדמו"רי ויז'ניץ לדורותיהם: החל מהאדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זי"ע, דרך בניו ממלאי מקומו, האדמו"רים בעל ה'ישועות משה' ובעל ה'תורת מרדכי' זי"ע, עד ליבדלחט"א מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.

לפרנסתו, עסק במלאכת הקודש של סת"ם. רבים מיראי השמים ביקשו לרכוש דווקא מידיו ספרי תורה, פרשיות תפילין ומזוזות, מתוך ידיעה שכל אות נכתבת בטהרה ובקדושה מיוחדת.

הוא התאפיין בענווה נדירה, איש שקט שהלך בצנעה, קיבל כל אדם בסבר פנים יפות, ומעולם לא דיבר לשון הרע דרך חיים עקבית שאותה הנחיל לכל צאצאיו.

ימים ספורים לפני פטירתו, בעת ששכב על ערש דווי ביום חמישי שעבר, הפתיע את בני משפחתו בצעד מרגש. בשיחה שהעביר לכלל צאצאיו הרבים דרך קו הטלפון המשפחתי, הודיע להם בשיא הפשטות והאצילות כי הוא הולך לבית עולמו, והותיר להם צוואה בעל פה להתחזק ולהתנהג בדרך התורה והמסורת כפי שחינך אותם כל ימיו.

היום, נגדעו שירת חייו, כאשר כל בני משפחתו עומדים סביב מיטתו וזועקים "שמע ישראל" וקבלת עול מלכות שמים.

המנוח ז"ל הותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות: בנו הרב יהושע אובלוקש, משב"ק האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע ומראשי מפעל החסד 'אח שמח'; בנו הרב עוזר ארי; בנו הרב חיים מאיר; וחתניו החשובים ומשפחותיהם המפוארֹת.

מסע ההלוויה יצא בשעה 20:30 מביתו ברחוב שד' ויז'ניץ 14 בבני ברק, דרך בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ, בדרכו אל הר המנוחות בעיר הקודש ירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.