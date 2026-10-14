בראשות שלושת הבנים | כלל רבני ויז'ניץ התכנסו לכינוס רב רושם

כלל רבני קהילות ויז'ניץ מארה"ק התכנסו לכינוס רב רושם בראשות שלושת בניו של האדמו"ר מויז'ניץ: הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ; הרה"צ רבי יצחק ישעי' הגר; והרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד.

במהלך הכינוס הרחיבו הנואמים בדברים על רום מעלת שמירת גחלת הקודש שקיבלו מורשה מאדמו"רי החסידות בכל הדורות.

את ברכת האדמו"ר למעמד הביא בנו הגדול, הרה"צ אב"ד קריית ויז'ניץ. את המשא המרכזי נשא האדמו"ר משבט הלוי, אשר ידוע כמדריך חתנים מפורסם במגזר החסידי.

כמו כן נשאו דברים: הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ קריית ויז'ניץ; הגאון רבי אהרן רייזמן, ראש כולל בעלזא בגבעת זאב ובעל מחבר ספר 'בירכתי ביתך'; הרה"ח ר' גדליה שנק, מראשי המדריכים והמשפיעים לחתנים במגזר החסידי; והגאון רבי אפרים נייהז, דומ"ץ בבית הדין של הגרמ"ש קליין.