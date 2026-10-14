בעולם החסידות נערכים לדרמה נוספת: לאחר הדיונים הסוערים עם חלוקת הירושה בחצר הקודש סאטמר, נודע ל"כיכר השבת" כי בחצר הקודש טשערנוביל צעדים דרמטיים לקראת סיום חלוקת העיזבון של האדמו"ר זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו לפני 39 שנים, בחודש חשוון תשמ"ח.

ל"כיכר השבת" נודע כי האדמו"ר מטשערנאביל הודיע בחול המועד סוכות האחרון על רצונו להשלים את חלוקת ירושת אביו זצ"ל במלואה, עד ליום ההילולא החל בי"ז בחשוון.

לצורך המשימה המורכבת, שכללה בין היתר את כינוס הנכסים והערכת שוויים, הוזמנו אנשי מקצוע ושמאים מומחים. השמאים כבר החלו במלאכתם המורכבת להערכת שווי הספרייה העתיקה והנדירה, חפצי הקודש, ונכסי הנדל"ן הרבים הממוקמים בבני ברק ובמבשרת ציון.

כדי להבין את גודל המעמד, נזכיר כי האדמו"ר זצ"ל הותיר אחריו ברכת חיים את חמשת בניו ממשיכי דרכו וומלאי מקומו בקודש, האחים האדמו"רים מטשערנוביל ארה"ק, מארה"ב, מלויעב טשערנוביל, האדמו"ר מטשארנוביל המתגורר באשדוד, וכן הרה"צ רבי יעקב מרדכי טווערסקי אב"ד החסידות באלעד. לצדם, הותיר את שני חתניו הגדולים, האדמו"רים מויז'ניץ ומקרעטשניף י-ם.

בחצר מציינים כי כבר לפני מספר שנים ישבו האחים האדמו"רים יחדיו, וכל אחד העלה עלי כתב את זכרונותיו מפרטי ירושת הקודש שהיו בחזקת אביהם זצ"ל. מאז פטירתו ועד לחודש סיון תשע"ב אז הסתלקה הרבנית ע"ה לבית עולמה, איש לא העלה על דעתו כלל את רעיון חלוקת הירושה, מתוך כבוד והערכה עמוקה לרבנית הצדקנית מטשערנוביל ע"ה שחיה עמם שנים רבות לאחר פטירת בעלה. אולם, מאז פטירתה, החלו הבנים לדבר בגלוי בענייני העיזבון.

מעבר לנכסי הדלא מנידי, גולת הכותרת של הירושה היא אוצר הספרים העתיקים והיקרים מפז. בין האוצרות הנדירים שברשימות ניתן למצוא ש"ס קדוש מהרה"ק רבי אהרן מטשערנוביל זצ"ל, וכן ש"ס מדפוס סלאוויטע. עם זאת, גורמים בחצר מדווחים בכאב כי במהלך השנים נעלמו חלק מהספרים היקרים מדפוס ראשון.

יצוין כי דבר אחד ויחיד מיהרו לחלק מיד לאחר פטירת האדמו"ר זצ"ל: מדף אחד של ספרים, שבו קיבל כל יורש סידור עתיק מירושתו של אביהם.

מלבד זאת, העיזבון כולל פריטי קודש נדירים ביותר, בהם "קיטל" מירושת אבותיו הקדושים, כיפה ובגדי קודש ששימשו את האדמו"ר, כתרי ספרי תורה מהודרים וספרי תורה עצמם.