בהשתתפות האדמו"ר החדש; הילולא קדישא בביאלה בני ברק

האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך את שולחנו הטהור במלאת כ"ט שנים להסתלקותו לשמי מרום של אביו, האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' זצ"ל.

בטיש שנערך בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק שייסד בעל ההילולא, השתתפו האדמו"רים מביאלה מפשיסחא, ישרי לב ומרמת אהרן. כמו כן השתתף אורח מיוחד, האדמו"ר החדש מביאלה אוסטרבה שעלה זה עתה על כס ההנהגה עם הסתלקותו לשמי מרום של אביו האדמו"ר זצ"ל.

בסיום הטיש נערך מעמד ה'חלאקה' לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרב מנחם מנדל הגר, בן הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד.

בשעות הקטנות של הלילה פקד האדמו"ר את ציונו הק' של אביו זצ"ל במרומי הר הזיתים בירושלים, שם העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט