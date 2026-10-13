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זכר צדיק לברכה

בהשתתפות האדמו"ר החדש; הילולא קדישא בביאלה בני ברק

האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך את שולחנו הטהור לרגל הילולת אביו, האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' זצ"ל | בטיש השתתפו כלל אדמו"רי ביאלה המתגוררים בבני ברק, וכן, האדמו"ר מביאלה אוסטרבה שעלה זה עתה על כס ההנהגה | בסיום הטיש פקד האדמו"ר את הציון הקדוש של בעל ההילולא בירושלים (חסידים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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הילולא קדישא בביאלה בני ברק
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)

האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך את שולחנו הטהור במלאת כ"ט שנים להסתלקותו לשמי מרום של אביו, האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' זצ"ל.

בטיש שנערך בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק שייסד בעל ההילולא, השתתפו האדמו"רים מביאלה מפשיסחא, ישרי לב ומרמת אהרן. כמו כן השתתף אורח מיוחד, האדמו"ר החדש מביאלה אוסטרבה שעלה זה עתה על כס ההנהגה עם הסתלקותו לשמי מרום של אביו האדמו"ר זצ"ל.

בסיום הטיש נערך מעמד ה'חלאקה' לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרב מנחם מנדל הגר, בן הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד.

בשעות הקטנות של הלילה פקד האדמו"ר את ציונו הק' של אביו זצ"ל במרומי הר הזיתים בירושלים, שם העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט

הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)
הילולא קדישא בביאלה בני ברק (צילום: נתי אמרגי)

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