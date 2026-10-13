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במהלך ראיון באולפן 'כיכר השבת', יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יעקב אשר, הביע זעם סביב שאלת יחסה של המפלגה לציבור החרדים העובדים והציבור החרדי המודרני.

תחילה התייחס אשר למפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר, והבהיר כי אינו חושש מקמפיין דיכוי הצבעה מצדה: "היא לא תפגע בנו, היא תפגע בהם! הרי זה ברור שקולות שהולכים לפח אין להם שום דרך אמצעית". כשנשאל על התחושה בקרב חרדים עובדים כי המפלגות החרדיות "נזכרות בהם רק בערב הבחירות" ונלחמות במוסדות הממ"ח במהלך השנה, התבקש אשר להביט למצלמה ולהבטיח שיהיה איתם בקשר גם ביום שאחרי הבחירות. בתגובה, התפוצץ יו"ר 'יהדות התורה' באולפן: "תגיד לי, אתה בסדר? אתה לקחת משהו? מה קרה לך?! תקרא לאנשים שפנו ולא קיבלו!". מתקפה חריפה על דברי הבלע של סמוטריץ': "פער את פיו כנגד גדולי ישראל" משה בשן | 12.10.26 אשר הבהיר את יחסו לכלל החלקי הציבור החרדי: "אני מעריך כל לומד תורה, כל אברך בכולל חזון איש אני מעריך, אני מקנא בו, אני רוצה שילדיי יהיו כאלה. וכשאני פוגש מישהו שעובד לפרנסתו, אני מעריך אותו גם! אני מעריך את ציבור לומדי התורה, אבל לשרת – אני צריך לשרת את שניהם, ואני לא עושה את זה מהיום של הבחירות!".

יו"ר 'יהדות התורה' יעקב אשר בריאיון באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 25:43 יו"ר 'יהדות התורה' יעקב אשר בריאיון באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

כדי להוכיח את דבריו, הציג אשר שורה של דוגמאות לדבריו מפעילותו לאורך השנים: "תפתח את הרזומה שלי כשמפלגה קיקיונית הייתה עוד תינוק: תבדוק מתי נפתח חיידר בוסטון בבני ברק, מי פתח אותו? מי נתן להם בוסט ודחיפה? מי עזר לבית ספר חורב ברמת גן בשביל הציבור הזה? מי עזר לבית ספר עוזיאל? מי פתח באלעד שלושה מסגרות? זה חברים שלי, אנשים שלמדו איתי בישיבות! תראיין אותם, תראה רשימה ענקית". כמו כן, נקב בדוגמה של דודי זלץ בביתר עילית והרחיב על העשייה למען כלל הציבורים.

"ממ"ח זה החלטה של גדולי ישראל"

בנושא החינוך הממלכתי-חרדי (ממ"ח) הבהיר אשר כי לא מדובר בהחלטה פוליטית: "ממ"ח או לא ממ"ח – זה לא החלטה שלי, זו החלטה של גדולי ישראל! אני שמעתי את הרב שטיינמן על הדבר המסוכן הזה שממ"ח יכול לגרום".

עם זאת, הדגיש אשר כי פתרון לא סותר את הצורך במתן מענה להתפתחות הציבור: "מה אנחנו כן צריכים לעשות? לא להגיד אין מה לעשות, ואנחנו נעשה את זה: אנחנו נפתח מסגרות. הציבור גדל, הגוונים שלו גדלים, אנחנו ניתן מסגרות... אנחנו יכולים לתת לכם חלופות לממ"ח שיהיו עוד יותר טובות".

כשנשאל מי מונע את השלמת החלופות הללו, האשים אשר את דרגי הממשל: "אתה יודע מי שם לנו מקלות בגלגלים? לא הם וגם לא אצלנו – משרד החינוך בעצמו! כי משרד החינוך רוצה להשתלט, ואתה יודע את זה לא פחות טוב ממני".