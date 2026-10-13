עֵינֵי כׇל יִשְׂרָאֵל

תפילות בטאהש; האדמו"ר השוהה בפלורידה יכנס היום לניתוח בעיניו

האדמו"ר מטאהש, השוהה בימים אלו למנוחה בפלורידה, צפוי לעבור היום (שלישי) ניתוח עיניים, בעקבות חולשה שאחזה בעיניו בתקופה האחרונה | הרבי הגיע כבר אתמול לבדיקות מקדימות לקראת הניתוח, שהוא הראשון מבין שני טיפולים רפואיים שהרבי אמור לעבור | בשעת הטיפול יעתירו חסידיו בתפילה להצלחתו השלמה | בתוך כך, צפו בתיעוד מעבודת חודש תשרי השנה בצל הקודש של האדמו"ר (חסידים)