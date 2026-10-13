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עֵינֵי כׇל יִשְׂרָאֵל

תפילות בטאהש; האדמו"ר השוהה בפלורידה יכנס היום לניתוח בעיניו

האדמו"ר מטאהש, השוהה בימים אלו למנוחה בפלורידה, צפוי לעבור היום (שלישי) ניתוח עיניים, בעקבות חולשה שאחזה בעיניו בתקופה האחרונה | הרבי הגיע כבר אתמול לבדיקות מקדימות לקראת הניתוח, שהוא הראשון מבין שני טיפולים רפואיים שהרבי אמור לעבור | בשעת הטיפול יעתירו חסידיו בתפילה להצלחתו השלמה | בתוך כך, צפו בתיעוד מעבודת חודש תשרי השנה בצל הקודש של האדמו"ר (חסידים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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האדמו"ר מטאהש באמירת הושענות
האדמו"ר מטאהש באמירת הושענות (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ירח האיתנים בחצה"ק טאהש (צילום: משה פאנעט)
ניתוחפלורידהעינייםהאדמו"ר מטאהש

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