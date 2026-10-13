ביצורים בגרעין, צלפים בגני הילדים: איראן נערכת לנקמת טראמפ

טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

באיראן נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה עם ארצות הברית מיד לאחר בחירות האמצע האמריקניות, שייערכו ב־3 בנובמבר. לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", בטהרן חוששים כי הנשיא דונלד טראמפ ינצל את התקופה שלאחר הבחירות כדי לחדש את התקיפות נגד המדינה, ובינתיים המשטר מגביר את ההכנות לקראת עימות אפשרי.

תצלומי לוויין מצביעים על עבודות עפר וביצורים סביב מתקני הגרעין בנתנז ובהר פיקאקס, במטרה להקשות על תקיפה קרקעית. במקביל, מתקנים אסטרטגיים, ובהם נמלי תעופה, נמלי ים ותחנות כוח, מצטיידים בציוד חירום ובאמצעי הגנה. גם האוכלוסייה האזרחית נערכת: שלטי חוצות בטהרן מעודדים אימונים בשימוש ברובי צלפים ובטילי נ"מ הנישאים על הכתף. לפי הדיווח, משמרות המהפכה אף הרחיבו את פעילותם התעמולתית בקרב ילדים, באמצעות ביקורים בגני ילדים והצגת אמצעי לחימה.

1,000 גדודים, מאות אלפי מתנדבים: איראן עוברת למצב גיוס המוני - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:23 1,000 גדודים, מאות אלפי מתנדבים: איראן עוברת למצב גיוס המוני ( צילום: רשתות ערביות )

במקביל, איראן מאיימת לפגוע בתשתיות נפט במפרץ, במרכזי נתונים ובכבלי תקשורת תת־ימיים במקרה של חידוש הלחימה. מנגד, ארצות הברית נערכת לתגבור כוחותיה באזור, לרבות כוח נוסף של נושאת מטוסים וכוח של חיל הנחתים.

טראמפ אותת כי לא יתקוף את איראן לפני בחירות האמצע, אך המשיך להתייחס לאפשרות של תקיפה עתידית, ובפרט נגד המתקנים התת־קרקעיים של תוכנית הגרעין. בשלב זה אין אישור לכך שהתקבלה החלטה על חידוש התקיפות, אך ההיערכות בשני הצדדים מעידה על החשש מהסלמה נוספת לאחר הבחירות.