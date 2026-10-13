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המתיחות בשיא

איראן מאיימת בעימות צבאי מלא • טראמפ: "זה יסתיים בקרוב מאוד"

סגן שר החוץ האיראני מצהיר: ערוכים להגן על עצמנו ולהיכנס לעימות צבאי • טראמפ מבטיח: המלחמה תסתיים בקרוב ומחירי הנפט יצנחו | העדכונים האחרונים (פוליטי מדיני)

ינ
יוסי נכטיגל
כיכר השבת |
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הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

המתיחות בזירה הבינלאומית ממשיכה להסלים, כאשר טהראן ווושינגטון משגרות מסרים מנוגדים המערבים איומים צבאיים לצד הערכות אופטימיות לקראת סיום הלחימה. בעוד איראן מצהירה על נכונות לעימות צבאי מלא, נשיא משדר ביטחון כי המשבר יסתיים בקרוב.

סגן שר החוץ האיראני, כאזם גריבאבאדי, הצהיר בראיון לערוץ "אל-ערבי" הקטארי כי טהראן שוקדת על הכנת תגובה רשמית לארצות הברית. לדבריו, המענה האיראני יועבר באמצעות מדינות מתווכות, וזאת מיד עם תום סדרת התייעצויות פנימיות הנערכות בימים אלו בדרג המדיני.

הבכיר האיראני תקף את הממשל בוושינגטון וטען כי ארצות הברית הפרה את התחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות שנחתם באסלאמאבאד, ונדרשת כעת לפעול לתיקון ההפרות. "במצב שבו טהראן סבורה כי ארצות הברית לא עמדה במלוא התחייבויותיה, אי אפשר לצפות מ לגלות גמישות רבה יותר", מסר גריבאבאדי.

הדיפלומט האיראני הוסיף כי לצד הנכונות להמשיך במגעים הדיפלומטיים, איראן ערוכה להגן על עצמה ואף להיכנס לעימות צבאי במידת הצורך. האיום המפורש מגיע על רקע מתיחות מתמשכת באזור וחילופי מהלומות בין סעודיה לחות'ים בתימן.

מנגד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שידר הלילה מסר נחוש ואופטימי לגבי המשך ההתפתחויות והשפעתן על הכלכלה העולמית. "ברגע שהמלחמה עם איראן תסתיים, וזה יקרה בקרוב מאוד, מחירי הנפט יצנחו בחדות. והיא תסתיים בקרוב מאוד", הצהיר הנשיא.
ארה"באיראןדונלד טראמפ

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