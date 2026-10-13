לאחר הדריכות שהורגשה ממוצאי שבת האחרון עם זיהויו של עצם בלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל בגבול הצפוני, מפרסם כעת דובר צה"ל את ממצאי התחקיר המעמיק שבוצע בנושא, ומנסה להרגיע את החששות.

על פי הערכת גורמי המקצוע בצה"ל, העצם החשוד שחצה את הגבול אינו כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם) ואף לא רחפן של אויב. ההערכה המסתמנת כעת היא כי מדובר בחפץ בעל מאפיינים של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם, אשר ככל הנראה נסחף בתמימות לשטח המדינה.

עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות מלאה את מקורו של החפץ או את מטרתו. העצם זוהה מבעוד מועד על ידי תצפיות ומערכות הגילוי המתקדמות של חיל האוויר, אשר עקבו אחריו מקרוב והכווינו את כוחות הביטחון בשטח לאורך כל האירוע.

למרות ההערכה כי מדובר באירוע תמים, בצה"ל הודיעו כי הם פועלים לפי כללי הזהירות המחמירים ביותר.