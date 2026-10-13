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לא כטב"ם ולא רחפן

התחקיר חושף: זה ככל הנראה העצם הבלתי מזוהה שחדר מלבנון לשטח מדינת ישראל בסוף השבוע

בתום תחקיר מעמיק, בצה"ל מבהירים כי העצם הבלתי מזוהה שהקפיץ את מערכות הגילוי במוצאי שבת אינו כטב"ם או רחפן אלא בלון או התקן שנסחף בתמימות • בצה"ל מגיבים גם לריבוי האזעקות ויירוטי השווא בתקופה האחרונה ומסבירים כי "ההבדל בין רחפן לציפור קטן מאוד - לא לוקחים סיכונים" (צבא וביטחון)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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העצם החשוד שחדר מלבנון באזור הגליל המערבי (צילום: לפי סעיף 27א)

לאחר הדריכות שהורגשה ממוצאי שבת האחרון עם זיהויו של עצם בלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל בגבול הצפוני, מפרסם כעת דובר את ממצאי התחקיר המעמיק שבוצע בנושא, ומנסה להרגיע את החששות.

על פי הערכת גורמי המקצוע בצה"ל, העצם החשוד שחצה את הגבול אינו כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם) ואף לא רחפן של אויב. ההערכה המסתמנת כעת היא כי מדובר בחפץ בעל מאפיינים של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם, אשר ככל הנראה נסחף בתמימות לשטח המדינה.

עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות מלאה את מקורו של החפץ או את מטרתו. העצם זוהה מבעוד מועד על ידי תצפיות ומערכות הגילוי המתקדמות של חיל האוויר, אשר עקבו אחריו מקרוב והכווינו את כוחות הביטחון בשטח לאורך כל האירוע.

למרות ההערכה כי מדובר באירוע תמים, בצה"ל הודיעו כי הם פועלים לפי כללי הזהירות המחמירים ביותר.

העצם שחדר מלבנון ותועד במצלמות האבטחה
העצם שחדר מלבנון ותועד במצלמות האבטחה (צילום: לפי סעיף 27א)

במקביל לניטור האווירי, בוצע חיזוק של מערך ההגנה ביישובים באזור, כולל הפעלת מחלקות ההגנה והכיתות המקומיות, עד לסיום מלא של הבדיקות.

נכון לשעה זו, העצם עצמו טרם אותר על הקרקע, והסריקות הנרחבות באוויר ובקרקע נמשכות. בצה"ל מבהירים כי לא חלו כל שינויים בהנחיות פיקוד העורף לציבור והשגרה נמשכת כסדרה.

בתוך כך, בתגובה לטענות ולדיווחים החוזרים בתקופה האחרונה על גילויי שווא ויירוטים של מטרות חשודות, התייחסו בדובר צה"ל למורכבות המבצעית בשמי המדינה במהלך הלחימה הרב-זירתית.

"חיל האוויר עוסק לאורך כל המלחמה בגילוי ויירוט רב-זירתי, כאשר לנגד עינינו עומדים בראש ובראשונה ביטחון האזרחים וביטחון הכוחות הפרוסים בעומק השטח", הסבירו בצה"ל.

בדובר צה"ל הסבירו עד כמה גבולי הזיהוי במערכות הטכנולוגיות: "ההבדל בין רחפן לציפור הינו קטן מאוד. בשל כך, לא נלקחים שום סיכונים – ברגע שמזוהה איום פוטנציאלי, מבוצע תהליך מהיר ונחרץ עד ליירוט המטרה".
צה"ללבנוןחדירה לשטח ישראלעב"ם
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