שניות מהאסון: צעירה תיעדה את עצמה והטיל התפוצץ מעליה

תיעוד מצמרר מאזור חרקיב שבאוקראינה מתפשט ברשתות החברתיות וממחיש עד כמה קצר עלול להיות המרווח בין שגרת החיים לבין פגיעה קטלנית: צעירה מצלמת את עצמה, כשלפתע נשמעת שריקה חדה, היא מנסה לתפוס מחסה, ואז פיצוץ אדיר ממלא את התמונה בהבזק אש ובחשכה.
הסרטון, שפורסם בכלי תקשורת בעולם בימים האחרונים, תועד במהלך מתקפה רוסית באזור פיסוצ'ין, פרבר של חרקיב, סמוך למבני מגורים ולחנות מכולת. לפי הדיווחים, הצעירה עמדה במרפסת בעת הצילום, וכעבור רגעים ספורים נשמע קולו של הטיל המתקרב. היא מנסה להתרחק ולמצוא מחסה, אך הפיצוץ מתרחש כמעט מיד.
המתקפה גבתה את חייהם של שלושה בני אדם: נער בן 16 ושתי נשים בנות 19 ו־51. לפי דיווחים שפורסמו לאחר האירוע, 22 בני אדם נוספים נפצעו, בהם שני ילדים. באזור נגרם נזק למבנים ולכלי רכב, וצוותי החירום הוזעקו לטפל בנפגעים.
ומה עלה בגורל הצעירה? לפי הדיווח שפרסם העיתון הבריטי "הסאן", בשלב פרסום הכתבה לא היה ברור אם שרדה את הפגיעה. זהותה לא פורסמה בדיווחים שנבדקו, ולכן גם לא ניתן לקבוע בוודאות מה מצבה כיום.