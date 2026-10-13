תיעוד מצמרר מאזור חרקיב שבאוקראינה מתפשט ברשתות החברתיות וממחיש עד כמה קצר עלול להיות המרווח בין שגרת החיים לבין פגיעה קטלנית: צעירה מצלמת את עצמה, כשלפתע נשמעת שריקה חדה, היא מנסה לתפוס מחסה, ואז פיצוץ אדיר ממלא את התמונה בהבזק אש ובחשכה.

שניות מהאסון: צעירה תיעדה את עצמה והטיל התפוצץ מעליה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08 שניות מהאסון: צעירה תיעדה את עצמה והטיל התפוצץ מעליה ( צילום: רשתות חברתיות )

הסרטון, שפורסם בכלי תקשורת בעולם בימים האחרונים, תועד במהלך מתקפה רוסית באזור פיסוצ'ין, פרבר של חרקיב, סמוך למבני מגורים ולחנות מכולת. לפי הדיווחים, הצעירה עמדה במרפסת בעת הצילום, וכעבור רגעים ספורים נשמע קולו של הטיל המתקרב. היא מנסה להתרחק ולמצוא מחסה, אך הפיצוץ מתרחש כמעט מיד.

שניות מהאסון: צעירה תיעדה את עצמה והטיל התפוצץ מעליה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 שניות מהאסון: צעירה תיעדה את עצמה והטיל התפוצץ מעליה ( צילום: רשתות חברתיות )