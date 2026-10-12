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אש קודש בדרום

נכדי האדמו"ר טיפסו על השולחן; שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת

בקריית קרעטשניף בקריית גת נחגגה שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר, בן לבנו הגדול הרב חיים מרדכי רוזנבוים | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים, אישי ציבור והמוני חסידים | רגעים מרגשים במיוחד נרשמו כאשר האדמו"ר פצח בריקודים נלהבים עם אחיו, האדמו"רים מטערבישאן ומיאלען | כמו כן, תועדו רגעים מיוחדים ומלבבים כאשר כלל נכדי האדמו"ר טיפסו על השולחן המרכזי כדי לשמח את הקהל (חסידים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילום: יוסי לוי - א. שטול - מהנעשה והנשמע )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת (צילומים: יוסי לוי. א. שטול - מהנעשה והנשמע)

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