יו"ר 'יהדות התורה' יעקב אשר בריאיון באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 25:43 יו"ר 'יהדות התורה' יעקב אשר בריאיון באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

שבועיים ויום נותרו עד לפתיחת הקלפיות. ברחוב החרדי הורגש בחודשים האחרונים דכדוך עמוק – תחושה קשה בעקבות הגזרות, ביטול מעמדם של בני הישיבות והתחושה שלמרות ממשלת ה"ימין על מלא", הציבור החרדי יצא עם גזירות ומעצרים.

אל תוך האווירה הזו מתארח לראשונה באולפן 'כיכר השבת' יושב ראש 'יהדות התורה' ויו"ר 'דגל התורה' הנכנס, חבר הכנסת יעקב אשר, לריאיון מקיף ומדבר על הכל. ראשית, שאלנו את ח"כ אשר איך משכנעים אדם ללכת להצביע אחרי ארבע שנים שהסתיימו בגזרות הקשות ביותר מאז קום המדינה? אשר לא מתחמק, אלא בוחר להסתכל למציאות בעיניים ומזהיר מפני האלטרנטיבה: "זה ייעצר פה? אתה קורא מה שהם אומרים כל יום? אתה רואה את הכוונות שלהם כל יום? ואם אנחנו בממשלת ימין על ימין לא הצלחנו להביא בשני הדברים... הצלחנו המון דברים אחרים להציל: את דמותה היהודית של מדינת ישראל, בלמנו עשרות חוקים אנטי-דתיים, לא עבר חוק אחד כזה בקדנציה הזאת! החזקנו הלאה את מוסדות החינוך... אבל זה ייגמר פה? זאת אומרת, אם רע לנו היום – בוא נעשה עוד צעד כדי שיהיה לנו רע עוד יותר? זה נראה לך דבר הגיוני?!".

ח"כ יעקב אשר בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

כשנשאל על הטעויות שנעשו בקדנציה החולפת, מודה אשר כי נפלו שגיאות: "יש מישהו שלא טועה? הטעות הגדולה שאולי עשו כולם... לא כולם הבינו שהרפורמה המשפטית אמורה לשרת אותנו בחוק הגיוס. אנחנו מבחינתנו היינו צריכים את פסקת ההתגברות. יכול להיות שהיינו אז צריכים... אני לוקח אחריות".

בנוגע למתווה הנשיא שהציג פתרון לסוגיית הגיוס, הסביר אשר בנחרצות כי המתווה היה חסר שיניים: "הנשיא, עם כל הכבוד... לא היו לו שום שיניים כלפי אף אחד. ואם מורידים רפורמה, אחד הדברים שמורידים ברפורמה הזאת הראשון – זה פסקת ההתגברות, כי את זה בית המשפט לא היה נותן! בסוף זה היה מגיע לאותם דברים".

מתוך הלקח הזה, מציב אשר את האולטימטום הפוליטי המרכזי של 'יהדות התורה' לקראת הקמת הממשלה הבאה: "יהדות התורה, לא תיכנס לממשלה שלא תעביר דה-פקטו, דה-פקטו, את החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות, הנקרא חוק הגיוס. נקודה. אנחנו לא ניכנס ונתמוך בממשלה ונהיה חלק מממשלה שלא מעבירה קודם את חוק הגיוס. לאחר מכן אנחנו נהיה שותפים."

ח"כ יעקב אשר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

כשביקשנו לברר האם מדובר גם על תמיכה מבחוץ, הבהיר אשר בלשון שאינה משתמעת לשני פנים: "אמרתי לך בעברית... מבחינתנו החוק הנכון הוא חוק שמדבר על מי שיושב ולומד, שתורתו אומנותו, וזה שיושב ולומד לא אמור גם לקבל סנקציות".

אחת הנקודות המרתקות בריאיון הייתה השינוי האסטרטגי ביחס לנתניהו ולגוש הימין. הזכרתי לו שבבחירות 2022 הם חתמו נאמנות לנתניהו והלכו בעיניים עצומות. אשר מסביר מה השתנה ומצטט את הוראתו של ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו: "זה נכון שהיינו בגוש ההוא בעיניים פקוחות... הציבור הליכודי הוא אוהב מסורת, מנשק יד של חכמים, נותן מקום של כבוד לבן תורה. אין לנו חשבון עם הציבור של הליכוד. יש לנו בעיות עם הליכוד שצמחו שמה עשבים שוטים כמו יולי אדלשטיין, כמו דן אילוז וכמו כאלה שהליכוד לא ידע להשתלט עליהם".

"מה השתנה?", מסביר יו"ר 'יהדות התורה': "קיבלנו הוראה מפורשת. אתה רוצה לשאול מה השתנה אצלו, אצל הרב דוב לנדו, אצל גדול הדור? תשאל אותו! אבל קיבלנו הוראה מפורשת: אנחנו כרגע לא מדברים על גושים. אנחנו גוש שיש לנו אחריות על המדינה הזאת... הוא אומר לא לדבר על גושים, אנחנו לא שייכים לגושים. מי שירצה אותנו – שיבוא להתגושש עם הגוש, שיבוא לבקש את הגוש. זו ההחלטה שיש לנו כרגע".

אשר הוסיף והבהיר: "אנחנו לא מתכוונים להשתתף בשום דבר. לא קיבלנו הנחיה לסגור עם אף אחד, לא קיבלנו הנחיה להדיח אף אחד, אין לנו נקמות, אין לנו הכתרות, אין לנו כלום. יש לנו דבר אחד שמעניין אותנו, וזה לקח שלמדנו מהקדנציה הקודמת: אנחנו נהיה אגואיסטים. אגואיסטים לך, ולילדים שלך, ולכולם".

ח"כ יעקב אשר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

"בנט בדיחה מהלכת, עופר וינטר זה פוילישטיק"

במהלך הריאיון לא היסס אשר למתוח ביקורת חריפה על שחקנים פוליטיים שונים שמנסים לקושש קולות על גבו של הציבור החרדי.

על נפתלי בנט אמר בחריפות: "נפתלי בנט... בנט זה בדיחה! זה בדיחה מהלכת של אדם שהחליף כבר שמונה דעות, וגם כשהיו לו דעות הן תמיד היו למכירה או להשכרה. הוא אדם נורא חמוד, בדיחה מהלכת, מה אני יכול לעשות?".

על הצהרותיו של עופר וינטר בסוגיית החוק והגיוס אמר: "שאנשים נלחמים עכשיו מלחמת הישרדות על כל קול, על כל רבע מנדט, והוא צריך לעמוד בזה... אבל מי כמוהו יודע, אפרופו חוק הגיוס שהוא מדבר עליו... כשהוא יודע שצה"ל החליט לעצור את התקדמותו בגלל שהוא אמר 'שמע ישראל' באיזשהו לקראת מבצע צבאי? אז שהוא יבוא לשכנע אותנו שאין שום בעיה והתורה לא תישכח מפי זרענו אם נלך כולנו לצבא? עזוב, זה הכל פוילישטיק של בחירות".

על בני גנץ ציין כי שוחח איתו ברמה האישית בלבד: "אני חושב שהוא אדם טוב ואדם ערכי, ואני חושב שהוא יכול היה לתרום קצת לעניין הזה. אבל יכול להיות שבגלל שהוא אדם ערכי ובגלל שהוא אדם כזה, מענישים אותו בסקרים ככה, כי היום זה עולם השקר".

אחדות ביהדות התורה, כבוד לגפני ושיתוף פעולה עם ש"ס

כשנשאל על החשש מחיכוכים פנימיים בין 'דגל התורה' ל'אגודת ישראל', הדף אשר את הדיווחים בנחרצות: "אין פיצול בינינו, ולא יהיה פיצול בינינו. וגם אם היו דברים... הגענו להסכמות על זה. ישבנו ביחד בכבוד הדדי ואמרנו: יש גדולי תורה, יכולים לחלוק בדברים מסוימים, הם יודעים להסתדר ביניהם. לא יהיה מצב שתוך כדי משא ומתן יהיו הדלפות ויגידו 'אלה מוכנים לזה ואלה לא מוכנים לזה', לא יהיה מצב. נגיע כולנו: אני וגולדקנופף, ופרוש, ופינדרוס, וכולם. ודודי זלץ בעזרת השם גם ייכנס, וגם איתו נגיע יד ביד".

על היו"ר היוצא, ח"כ משה גפני, דיבר אשר בהערכה עמוקה: "הוא מבחינתנו יו"ר תנועת דגל התורה, הוא מבחינתנו סמל, הוא מבחינתנו דוגמה, הוא מבחינתנו אדם שאנחנו למדנו ממנו... ביום שגדולי התורה מחליטים – הם מחליטים לפי השיקולים שלהם... אין שום רבב. יש לנו רק ללמוד מהרב גפני, רק להמשיך הלאה, להתייעץ ולהסתייע בו, ובעזרת השם ככה נעשה. ובמסיבת הניצחון אתה תראה שכולנו נרקוד ביחד".

באשר ליחסים עם יו"ר ש"ס אריה דרעי, אמר: "יחסים של כבוד והערכה. אנחנו מייצגים שתי מפלגות, שתי תנועות, אבל דבר אחד אנחנו יודעים... בכל מה שקשור לנושאי הליבה של הציבור החרדי – אנחנו מאוחדים תחת גדולי וחכמי התורה של כולם! בזה אנחנו ביחד, לא יפוררו אותנו, לא יפצלו אותנו".

ח"כ יעקב אשר בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

'הציבור החרדי', החרדים העובדים וסוגיית הממ"ח

במהלך השיחה העלנו בפניו את טענות הציבור החרדי העובד - "המודרני" - שמרגיש שנזכרים בו רק בערב בחירות.

אשר דחה את הטענה בתוקף והבהיר את היחס האישי שלו: "אני מעריך כל לומד תורה, כל אברך בכולל חזון איש אני מעריך, אני מקנא בו, אני רוצה שילדיי יהיו כאלה. וכשאני פוגש מישהו שעובד לפרנסתו, אני מעריך אותו גם! אני מעריך את ציבור לומדי התורה, אבל לשרת – אני צריך לשרת את שניהם, ואני לא עושה את זה מהיום של הבחירות! תפתח את הרזומה שלי... מתי נפתח חיידר בוסטון בבני ברק? מי פתח אותו? מי נתן להם בוסט ודחיפה? מי עזר לבית ספר חורב ברמת גן... מי עזר לבית ספר עוזיאל? מי פתח באלעד שלושה מסגרות?".

עם זאת, בנוגע למוסדות הזרם הממלכתי-חרדי (ממ"ח) שרטט קו אדום: "ממ"ח או לא ממ"ח – זה לא החלטה שלי, זו החלטה של גדולי ישראל! אני שמעתי את הרב שטיינמן על הדבר המסוכן הזה שממ"ח יכול לגרום. מה אנחנו כן צריכים לעשות? אנחנו נפתח מסגרות. הציבור גדל, הגוונים שלו גדלים, אנחנו ניתן מסגרות... חלופות לממ"ח שיהיו עוד יותר טובות. אבל אתה יודע מי שם לנו מקלות בגלגלים? משרד החינוך בעצמו! כי משרד החינוך רוצה להשתלט".