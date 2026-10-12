במהלך דיון סוער בתוכנית האקטואליה 'כיפות שחורות' באתר 'כיכר השבת', פתח הרב ישראל טרופר ('צבע שחור') במתקפה נוקבת על חברי הכנסת של המפלגות החרדיות הוותיקות.

הרב טרופר עשה שימוש במשל צבעוני על מורה שהבטיח לתלמידיו מסלול מרהיב לנחל אלכסנדר, אך המדריך סטה מהדרך והוביל אותם במשך שמונה שעות ישירות לאתר הפסולת בחירייה: "ארבע שנים חברי הכנסת החרדים מדריכים אותנו ואומרים 'סמוך עליי, עוד מעט מגיעים להסדרה'. אחרי ארבע שנים הביאו אותנו לחירייה - בחור ישיבה מסתבך עם רב-קו באוטובוס ומוצא את עצמו בכלא צבאי.

"יום אחד לא הייתם לוקחים מדריך שעבד עליכם, אז תיקחו אותם לעוד ארבע שנים בכנסת? לכן הפעם צריך לתת את הכוח למי שרוצה רק לפתור את בעיית הגיוס ולהחזיר את המנדט לציבור".

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שעורר סערה ברשת.