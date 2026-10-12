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מתקפה חריפה

"4 שנים הבטיחו הסדרה והביאו אותנו לחירייה": המשל המהדהד נגד הח"כים החרדים | צפו

"יום אחד לא הייתם מסכימים לקחת מדריך טיולים שעבד עליכם - אז למה תיקחו אותם לעוד ארבע שנים?" | הרב ישראל טרופר מארגון 'צבע שחור' תקף את ההנהגה הפוליטית החרדית באולפן 'כיפות שחורות' של 'כיכר השבת', והשווה את משבר חוק הגיוס למסלול טיול שהסתיים במזבלה | צפו (אולפן כיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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"4 שנים הבטיחו הסדרה והביאו אותנו לחירייה" | מתוך התוכנית כיפות שחורות
"4 שנים הבטיחו הסדרה והביאו אותנו לחירייה" | מתוך התוכנית כיפות שחורות

במהלך דיון סוער בתוכנית האקטואליה 'כיפות שחורות' באתר 'כיכר השבת', פתח הרב ישראל טרופר ('') במתקפה נוקבת על חברי הכנסת של המפלגות החרדיות הוותיקות.

הרב טרופר עשה שימוש במשל צבעוני על מורה שהבטיח לתלמידיו מסלול מרהיב לנחל אלכסנדר, אך המדריך סטה מהדרך והוביל אותם במשך שמונה שעות ישירות לאתר הפסולת בחירייה: "ארבע שנים חברי הכנסת החרדים מדריכים אותנו ואומרים 'סמוך עליי, עוד מעט מגיעים להסדרה'. אחרי ארבע שנים הביאו אותנו לחירייה - בחור ישיבה מסתבך עם רב-קו באוטובוס ומוצא את עצמו בכלא צבאי.

"יום אחד לא הייתם לוקחים מדריך שעבד עליכם, אז תיקחו אותם לעוד ארבע שנים בכנסת? לכן הפעם צריך לתת את הכוח למי שרוצה רק לפתור את בעיית הגיוס ולהחזיר את המנדט לציבור".

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שעורר סערה ברשת.

לחצו לצפייה בתוכנית המלאה >>
ש"סיהדות התורהחוק הגיוסצבע שחורכיפות שחורותישראל טרופר

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כיכר השבת
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