פחות משבועיים לפני ההליכה לקלפיות, יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, מציב בריאיון ל'כיכר השבת' תנאי סף חד-משמעי לכל הרכבת ממשלה עתידית: הסדרת מעמד תלמידי הישיבות בחוק. הריאיון המלא והמרתק על מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ישודר היום ב'כיכר השבת'.

לצד האולטימטום הקואליציוני, משגר דרעי מתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה, תוך האשמתה בשימוש במעצרי תלמידי ישיבות ככלי פוליטי נגד גוש הימין.

בדבריו בריאיון ל'כיכר השבת' הבהיר דרעי כי העמדה בסוגיית חוק הגיוס אינה נתונה למשא ומתן, ומבוססת על הוראתו הברורה של הראשון לציון.

יו"ר ש"ס הדגיש כי כל עוד מונפת "חרב המעצרים" על לומדי התורה, סיעתו לא תיתן את ידה להקמת שום ממשלה – בין אם בתמיכה מבחוץ ובין אם בהשתתפות פעילה.

לדבריו: "אנחנו ממשיכים בדרכו של מרן, מרן אמר לנו לעשות הכל אבל הכל כדי להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות שהעקרון היה שכל מי שלומד תורה ימשיך.

"הכרזנו את זה, מרן הראשון לציון בקולו אמר את זה, אני אמרתי את זה: לא תהיה ממשלה בישראל - ש"ס תומכת או משתתפת - בלי שנסדיר את מעמד תלמידי הישיבות. איך אפשר להשלים עם זה שהחרב הזו מונחת על המעצרים".

"חידוש המעצרים – אירוע פוליטי ברשעות"

דרעי דחה מכל וכל את הטענה כי חידוש מעצרי תלמידי הישיבות נובע משיקולים מקצועיים או צבאיים, והגדיר את המהלך כאירוע פוליטי מתוכנן היטב.

לטענתו, לאחר שהאופוזיציה והתקשורת נכשלו בניסיונותיהן לעורר את סוגיית הגיוס בצל האירועים הביטחוניים, נכנסה היועצת המשפטית לממשלה לפעולה כדי לייצר פרובוקציות ומחאות.

כשנשאל האם חידוש המעצרים הוא אירוע פוליטי, השיב יו"ר ש"ס: "חד משמעי! ראש הממשלה הצליח – גם בגלל האירועים הביטחוניים – ולא תפס הנושא של הגיוס, אבל התקשורת והשמאל, בנט וליברמן מנסים להפיץ את זה ולא הלך עליהם, אז יש להם כלי שקוראים לה היועצת המשפטית המודחת, אנרכיסטית לצערי הרב, ברשעות, היא והמשנים שלה, הלכו ואמרו 'נביא לכם מעצרים ויהיו הפגנות של הפלג', אין ספק שזו הייתה המטרה! אין ספק!".

"אף מעצר לא מביא חייל – נעבור גם את זה"

לסיום הבהיר דרעי בריאיון כי המעצרים אינם תורמים דבר לצרכי צה"ל, אלא נועד אך ורק להעמקת השסע ולנגיח פוליטי. למרות הלחץ, יו"ר ש"ס שידר נחישות ואמר: "כולם מודים שאף מעצר לא מביא חייל, שום דבר! וזה גם לא טוב לצבא, אבל רוצים לנגח, ויש להם את היועצת המשפטית, עברנו את פרעה – נעבור גם את זה".