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סערה בדרך? היכן יירד גשם ואיפה יורגשו סופות רעמים בסוף השבוע

המהפך מתחיל לפנות בוקר: הגשם חוזר לחוף ולצפון, הטמפרטורות ירדו בחדות ובסוף השבוע ילוו אותנו ממטרים וסופות רעמים יחידות • כל הפרטים על מזג האוויר הצפוי עד שבת קודש