סערה בדרך? היכן יירד גשם ואיפה יורגשו סופות רעמים בסוף השבוע

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות עדיין תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית. לפנות בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה.
ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד מעונן. עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 28-39