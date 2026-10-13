 דלג לתוכן הראשי
התחזית המלאה

תכינו את המטריות: המהפך במזג האוויר בדרך – והוא יגיע עם סופות רעמים

התקררות הדרגתית וסוף שבוע חורפי: הגשם יחזור כבר ביום חמישי, וביום שישי יגיע לשיאו עם ממטרים מקומיים וסופות רעמים | התחזית המלאה (בארץ)

כה
כיכר השבת
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
ציון הרשב"י בהר מירון (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה . הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות עדיין תהיינה רגילות לעונה.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי ברובו קל.

וביום שישי, כך על פי התחזית, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לקראת הצהרים יחל לרדת גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים יחידות בצפון הארץ ובמרכזה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39
מזג האווירהתחזית

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר