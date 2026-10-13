מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה . הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות עדיין תהיינה רגילות לעונה.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי ברובו קל.

וביום שישי, כך על פי התחזית, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לקראת הצהרים יחל לרדת גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים יחידות בצפון הארץ ובמרכזה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39