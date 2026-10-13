"כיפות שחורות" - פאנל האקטואליה של 'כיכר השבת', התוכנית ששמה את הנושאים הכי נפיצים על השולחן, ללא פילטרים, כמדי יום שלישי ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, עם פאנל מיוחד, שבועיים לבחירות.

חברי הפאנל:

התיעוב של בנט

הדיון נפתח בהתייחסות לדבריו החריפים של נפתלי בנט נגד מנהיג הציבור הליטאי, ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו. בנט תקף את דברי ראש הישיבה וטען כי מוסדותיו נהנים מתקציבי עתק, וקרא להפסקת המימון.

בפאנל לא נותרו אדישים. יהודה גליקמן פתח וטען כי מדובר בקו קבוע של בנט: "לא משנה מה היה קורה, בנט תמיד חוזר על עצמו. התיעוב שיש לו כלפי הציבור החרדי הוא משהו שאנחנו כבר מכירים, הוא לא מחדש שום דבר. הוא מונע משנאה".

נתנאל חיאק הצטרף לדברים וכינה את המתקפה "ביזיון". לדבריו, "האיש הזה לפני עשור ישב בממשלה, חיבק חרדים, דיבר על אהבת התורה ופתאום הוא מחליף את דעותיו כמו שבשבת. להבדיל אלף אלפי הבדלות, לעבאס הוא היה מוכן לשלם מיליונים מכספי משלמי המיסים. 'טול קורה מבין עיניך'. פשוט שפל".

מנגד, עו"ד דוד בבלי הציג זווית פוליטית: "לבנט אין שום עמוד שדרה אידיאולוגי. כרגע זה מה שטוב לו בסקרים, והוא מבין שתקיפת חרדים וביזוי רבנים יביאו לו קולות. לצערי מערכת הבחירות הזו מצליחה לגנוב לא מעט קולות ימניים בגלל הטירוף הזה". אלי גוטהלף הוסיף כי דבריו של בנט אינם מעוררים עוד זעם אלא גיחוך, וכי מדובר במנטרה שחוקה.

סמוטריץ' - שותף או יריב?

נושא נוסף שעורר סערה באולפן היו דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שטען כי הציבור החרדי "כפוי טובה לקדוש ברוך הוא" בכל הנוגע להצלחת המפעל הציוני, ואף התבטא כי הוא "מתפלל שהרב לנדו יחזור בתשובה".

חיאק תקף בחריפות את הדברים: "קצת ענווה לא תזיק לאיש. קצת כבוד לגדולי ישראל! אחד מכל חמישה או שבעה מהציונות הדתית יוצא בשאלה – לזה הוא קורא הצלחה של המפעל הציוני? יש גבול. אנחנו לא ציונות דתית, אנחנו מאמינים בשיבת ציון, אבל שומרים על עולם התורה והמסורת היהודית".

גליקמן הצביע על המשבר האלקטורלי של סמוטריץ': "הגאווה עלתה לו לראש והוא מנותק מהשטח. הוא מזהה קריסה במעוזים שלו ומנסה לפתור את הבעיה באמצעות השתלחות. כשבן אדם אומר 'איך אפשר להיות חרדי היום' – באותו רגע הוא איבד אותי".

גוטהלף הוסיף וציין כי סמוטריץ' סותר את עצמו: "אתה מתחיל ואומר 'היזהרו בגחלתן של תלמידי חכמים', ואז הולך ותוקף את הרב לנדו? של נעליך מעל רגליך!".

ימין, שמאל ומה שביניהם: סוגיית חוק הגיוס

במהלך התוכנית שודרו דבריו של ח"כ יעקב אשר, שהצהיר כי יהדות התורה לא תיכנס לממשלה ללא הסדרה בפועל של מעמד בני הישיבות.

חברי הפאנל דנו בשאלה האם המפלגות החרדיות מסוגלות ללכת עם גוש השמאל תמורת פתרון סוגיית הגיוס. גוטהלף טען כי עולם התורה נמצא במצוקה קיומית וכלכלית קשה בעקבות גזירות הגיוס ועצירת התקציבים, ועל כן הצהרת אשר משקפת את דעתם הנחרצת של גדולי ישראל. הוא אף העריך כי אביגדור ליברמן עשוי להפתיע בהצעה מפתה שתכניס את החרדים לממשלה חלופית.

מנגד, חיאק הזכיר נשכחות: "ב-92' ש"ס נכנסה לממשלת רבין ורדפו אותה עד חורמה. הציבור שלנו מבין שאין לנו מה לחפש במקום אחר חוץ מממשלת ימין".

עו"ד בבלי טען כי המפתח אינו תלוי בזהות הפוליטיקאים אלא ברפורמה עמוקה במערכת המשפט ובפיטורי היועצת המשפטית לממשלה: "בג"ץ הוא זה שפסל את החוקים; בלי שינוי במערכת המשפט, שום חוק גיוס לא יעבור".

הקרב על הקול הצעיר: האם ש"ס מאבדת מנדטים לבן גביר?

בחלקו האחרון של המשדר התפתח דיון סביב דבריו של הראשון לציון, הגר"י יוסף, אשר יצא נגד העלייה להר הבית והזהיר מפני נהייה אחר סיסמאות ריקות.

הפרשנים העלו את השאלה האם צעירים חרדים וספרדים עלולים לזלוג בהמוניהם לעבר 'עוצמה יהודית' ואיתמר בן גביר. בעוד עו"ד בבלי טען כי בן גביר נתפס כמגן על הציבור החרדי ולוחם נגד עוולות המשטרה (כדוגמת הפעלת הבואש), חיאק הדגיש כי בציבור הספרדי הציות לפסקי ההלכה של גדולי ישראל והרב עובדיה יוסף זצ"ל עדיין עומד מעל לכל שיקול פוליטי.

גליקמן וגוטהלף סיכמו כי הסכנה הגדולה ביותר עבור המפלגות החרדיות בבחירות הקרובות אינה בהכרח זליגת קולות, אלא ייאוש שיוביל לאדישות ולהישארות בבית.

רץ ברשת: "למה אין נשים חרדיות בכנסת?"

בפינת "רץ ברשת" הוצג סרטון טיקטוק שעורר סערה גדולה ברשתות החברתיות, ובו נראות נשים חרדיות נשאלות על ידי דידי שור, מדוע אין ייצוג נשי חרדי במשכן הכנסת.

לסיום המשדר, בחרו חברי הפאנל את אנשי השבוע שלהם.

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